Viral! Perempuan Nekat Bakar Ijazah S1 Milik Kekasih, Ini Alasannya

JAKARTA - Pasangan kekasih mendadak viral di media sosial. Pasalnya, hanya karena bertengkar hal sepele, sang perempuan bernama Rebecca nekat membakar ijazah milik kekasihnya, yakni Bryan Nicholas. Ijazah S1 itu dibakar ludes oleh Rebecca saat bertengkar. Apa yang terjadi?

Rupanya, Rebecca diketahui membakar ijazah Bryan lantaran helm miliknya tak kunjung dikembalikan. Tidak diketahui secara pasti bagaimana duduk perkaranya, namun, dari klarifikasi yang beredar, Rebecca mengaku melakukan hal ekstrem tersebut karena Bryan tidak ada itikad baik untuk berkomunikasi dengannya dalam menyelesaikan masalah.

Namun, mantan kekasih Rebecca itu justru disebut memviralkan aksinya. Salah satunya, momen di mana Rebecca membakar habis ijazah S1 milik Bryan dan direkam dalam sebuah video yang ini viral di jagat maya.

“Perjuangan 4 tahun buat dapet ijazah sarjana, musnah dibakar cewe perkara helmnya ga dibalikin,” ujar Bryan, dalam curhatan yang beredar di Instagram @menfesatangerang dikutip Minggu (17/12/2023).

Padahal, Bryan sendiri mengaku pada akhirnya ia ke rumah Rebecca untuk mengembalikan helmnya. Namun, nasi telah menjadi bubur, ijazahnya justru telah hangus terbakar.

Netizen pun ramai-ramai menghujat aksi eksrem Rebecca. Banyak yang menyebut bahwa klarifikasi Rebecca tampak klise dan permasalahannya sangat sepele.

Mereka menilai, seharusnya Rebecca tidak sampai membakar ijazah sang mantan kekasih, pasalnya untuk mendapatkannya butuh perjuangan selama 4 tahun lamanya. Tidak sedikit juga yang mengusulkan jika Rebecca harus diproses secara hukum.

“Dek, helm bisa beli dek di pasar. Tinggal beli, dapet. Ijazah ga bisa. Sepadan nggak helm kamu dengan membakar ijazah? Astaga melu emosi aku. Bisa dilaporkan polisi gak sih itu?” tutur @afr**

“Ini cewenya bisa dipenjarain. kasusnya menghilangkan/merusak barang milik orang lain sehingga tidak bisa digunakan lagi,” kata @nir***