Gerakan UI Mengajar Mulai Januari 2024, Staf Ahli Menteri Beri Pesan Ini

JAKARTA - Sebanyak 63 panitia dan 30 pengajar Gerakan UI Mengajar (GUIM) Angkatan 13 resmi dilantik dalam acara yang diadakan di Auditorium Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) UI pada Sabtu, 9 Desember 2023.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Bapak Bito Wikantoso, SS., M.Hum. selaku Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Ibu Emy Nurmayanti M.S.E. selaku Kasubdit Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Kemahasiswaan UI, dan Melki Sedek Huang selaku Ketua BEM UI 2023.

Heidera selaku Ketua Pelaksana GUIM 13 mengungkapkan rasa syukurnya dan menegaskan pentingnya kebersamaan. “Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memilih GUIM 13 untuk menyalurkan niat baik kalian. Saat aksi nanti, pastinya akan ada banyak rintangan, tapi aku yakin kita dapat melewatinya bersama-sama,” katanya, Minggu (10/12/2023).

Dalam sambutannya, Emy menyatakan apresiasi terhadap kesediaan mahasiswa untuk mengabdi dan menekankan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Motivasi senada juga disampaikan oleh Bapak Bito. “Desa sebagai konsep dapat menjadi termaterialisasikan secara konkret karena manusia-manusia yang berpartisipatif, seperti adik-adik mahasiswa GUIM ini,” tuturnya.

“Kami melihat GUIM sangat mulia. Ketika kawan-kawan menjadi pendidik, harapannya adalah anak-anak yang sedang berproses dan berkembang menjadi terbangun inspirasi dan bayangannya akan realitas pada diri mereka,” timpal Bito dalam sambutannya.