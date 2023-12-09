Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Untar Kukuhkan 2 Profesor, Ahli di Bidang Hukum Tata Negara dan Ilmu Arsitektur

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |15:05 WIB
Untar Kukuhkan 2 Profesor, Ahli di Bidang Hukum Tata Negara dan Ilmu Arsitektur
Untar kukuhkan 2 profesor tetap (Foto: Untar)
JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) mengukuhkan dua profesor yakni Prof Rasji dan Prof Fermanto Lianto. Para profesor itu dikukuhkan menjadi profesor tetap Untar.

Prosesi dipimpin Rektor Untar Prof Agustinus Purna Irawan dan dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (LLDikti III) Prof Toni Toharudin. Rasji menjadi profesor tetap bidang Ilmu hukum tata negara. Ia juga menjadi profesor kesembilan dari Fakultas Hukum (FH) Untar. Sedangkan Fermanto merupakan alumni Prodi Sarjana Arsitektur Fakultas Teknik (FT) Untar yang pertama menyandang gelar profesor tetap bidang ilmu arsitektur.

Dalam pidato pengukuhan yang berjudul “Membangun Sistem Hukum Pengujian Peraturan Kebijakan di Indonesia”, Rasji menjelaskan peraturan kebijakan belum banyak dipahami sebagian besar orang, bahkan ahli hukum. Menurutnya, peraturan kebijakan merupakan suatu hal penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan Fermanto menyampaikan pidato berjudul “Peran Rekayasa Teknologi dalam Mewujudkan Rancangan Arsitektur”.

Ia mengungkapkan perlunya peran rekayasa teknologi dalam pemilihan sistem struktur yang tepat guna mewujudkan suatu rancangan arsitektur. Saat memberikan sambutan Kepala LLDikti Wilayah III memberikan apresiasi kepada Untar atas kontribusinya untuk pendidikan tinggi. Menurutnya, Untar telah mendorong dosen untuk menjadi profesor baru dalam berbagai bidang ilmu.

“Pencapaian Untar ini menunjukkan komitmen Untar terhadap mutu pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pencapaian Untar ini adalah hasil dari kerja sama antara universitas dan para akademisi dalam menciptakan lingkungan akademik yang baik sehingga mendorong lahirnya para pemimpin dan ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Sementara itu, Rektor Untar berharap kedua profesor baru ini dapat memberikan karya-karya bereputasi dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara seraya berpesan untuk tetap rendah hati dan bertanggung jawab.

