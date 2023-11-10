Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Alumni Magister Hukum Untar Hakim Konstitusi Suhartoyo Jadi Ketua MK

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |20:49 WIB
Alumni Magister Hukum Untar Hakim Konstitusi Suhartoyo Jadi Ketua MK
Alumni Magister Untar jadi Ketua MK (Foto: Mahkamah Konstitusi)
JAKARTA – Alumni Magister Hukum Untar Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028. Suhartoyo terpilih hasil musyawarah mufakat para hakim konstitusi dalam rapat pleno tertutup sebagai mekanisme pertama pemilihan pimpinan MK.

Suhartoyo adalah alumnus Magister Hukum Fakultas Hukum (FH) Untar lulus tahun 2003. Sebagai alumnus, Untar turut bangga atas terpilihnya Suhartoyo tersebut. Hal ini disampaikan Dekan FH Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. yang menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya alumnus FH Untar tersebut.

“Sebagai Dekan FH, saya merasa sangat bangga dan menyampaikan selamat atas terpilihnya Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua MK,” ungkapnya, Jumat (10/11/2023).

Dia berharap Suhartoyo yang saat kuliah tergolong mahasiswa berprestasi itu dapat mengembalikan marwah lembaga MK kepada tujuan awal pendiriannya sebagai penjaga konstitusi dan salah satu hasil dari buah reformasi hukum di Indonesia.

