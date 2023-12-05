Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ternyata Pendaki Wanita yang Viral Terjebak Erupsi Gunung Marapi Mahasiswi PNP

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |16:59 WIB
Ternyata Pendaki Wanita yang Viral Terjebak Erupsi Gunung Marapi Mahasiswi PNP
Mahasiswi Korban Erupsi Gunung Marapi (Foto: Tangkapan Layar)
JAKARTA - Sosok pendaki wanita yang viral terjebak erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat akhirnya terungkap. Ternyata pendaki wanita ini yang selamat bernama Zhafirah Zahrim Febrina (18).

Zhafirah Zahrim Febrina viral karena videonya yang beredar saat erupsi Gunung Marapi. Kondisi Zhafirah Zahrim Febrina sangat lemah dengan wajah penuh abu vulkanik dari erupsi Gunung Marapi.

"Ibu tolong Ife bu, ini keadaan Ife (Zhafirah) sekarang," kata Zhafirah dalam video yang beredar, Selasa (5/12/2023).

Ternyata Zhafirah Zahrim Febrina adalah seorang mahasiswi Politeknik Negeri Padang (PNP).

Diketahui, sebanyak 14 mahasiswa PNP menjadi korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut 8 orang ditemukan, 2 di antaranya meninggal dunia dan 6 orang masih dicari.

Direktur Politeknik Negeri Padang Surfa Yondri mengatakan, 14 korban mahasiswa itu merupakan mahasiswa jurusan teknik sipil PNP dan bukan anggota UKM Mapala PNP.

"Korban mahasiswa kita ini bukan anggota UKM Mapala PNP. Mahasiswa tersebut pergi untuk mengisi waktu libur mereka dengan cara mendaki gunung," ujarnya.

