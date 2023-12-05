Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Indahnya Pesona Perhiasan Zaman Prasejarah, Kilau Berlian hingga Batu Rubi

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |07:05 WIB
Indahnya Pesona Perhiasan Zaman Prasejarah, Kilau Berlian hingga Batu Rubi
Ini perhiasan zaman prasejarah warisan leluhur (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Zaman leluhur masa prasejarah dulu ternyata sudah begitu indah dalam menciptakan perhiasan yang memesona. Semuanya dipamerkan dalam ruang gemerlap Galeri Nasional, perhiasan prasejarah menjadi pusat perhatian dalam sebuah pameran repatriasi yang menakjubkan.

Pengunjung diajak untuk menelusuri jejak perhiasan prasejarah yang telah kembali ke tanah asalnya. Ketika pengunjung memasuki ruang pameran, mereka diundang untuk merenung tentang warisan nenek moyang yang terkandung dalam setiap detail perhiasan.

Benda bersejarah tidak selalu berupa keris atau arca yang terkesan dingin. Ada juga perhiasan yang penuh dengan berlian, rubi, dan kilau emas.

Pantauan Okezone, Rabu (6/12/2023), perhiasan tersebut berasal dari wilayah Kerajaan Lombok dan mencakup senjata, gelang, cincin, bros, kancing baju, tusuk konde, dan barang mewah yang dilapisi emas atau batu permata. Ada pula jimat yang dipakai sebagai perhiasan.

Selama penjajahan, Belanda menjarah 230 kilogram emas, 7.000 kilogram perak, dan banyak perhiasan dan batu mulia dari Lombok. Penjarahan ini dimulai dengan ekspedisi Lombok yang dilakukan oleh pasukan tentara kerajaan Hindia Belanda, juga dikenal sebagai KNIL, pada tahun 1894.

Halaman:
1 2
