Apa Itu Asam Sulfat? Ini Penjelasannya Ada di Pelajaran Kimia

JAKARTA – Calon Wakil Presiden Pasangan Calon 2, Gibran Rakabuming Raka menghebohkan jagat maya berkat ungkapannya yang memastikan asam sulfat tercukup untuk ibu hamil. Ungkapan ini salah kaprah, lantas apa itu asam sulfat?

Dilansir dari laman resmi Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Selasa (5/12/2023), asam sulfat merupakan asam mineral yang kuat. Senyawa dengan nama kimia H₂SO₄Zat ini, larut dalam air pada semua perbandingan. Dosen Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia, Dewi Tristantini menjelaskan sifat asam sulfat yang berbahaya.

"Asam sulfat itu asam anorganik yang bersifat sangat korosif dan merusak. Untuk yang konsentrasinya 97-98% jelas sangat berbahaya, meski yang dipasaran biasanya hanya 75%," jelas Dewi dikutip dari laman research.eng.ui.ac.id, Selasa (5/12/2023).

Asam sulfat sangat berbahaya jika terkena segala bentuk makhluk hidup, bahkan benda mati. Tak hanya bentuk liquid, bahkan setelah menguap pun cairan ini mematikan bagi manusia. Cairan ini biasanya dijumpai dalam aki basah dan memiliki proses penguapan yang sangat cepat. Jika uapnya terhirup, dapat merusak sistem pernapasan.

Sifat Korosif Asam Sulfat

Asam yang terbuat dari sulfur yang dioksidasi ini bersifat merusak hampir semua bahan yang terpapar olehnya, baik makhluk hidup atau benda mati. Jika ban yang terbuat dari bahan utama karet isoprene terkena asam sulfat, ban akan bereaksi dengan sulfur seperti proses vulkanisasi, kemudian jika terlalu lama bereaksi akan menjadi keras dan mudah pecah. Hal yang sama juga berlaku jika bereaksi dengan benda dari karet lain seperti sandal dan sepatu.

Jika terkena kulit manusia, akan jauh lebih berbahaya. Kulit akan melepuh sesaat setelah terkena cairan ini. Sifat korosifnya merusak jaringan kulit dan menimbulkan rasa terbakar. Sedangkan jika terhirup, asam sulfat akan merusak sistem pernapasan dan menimbulkan rasa sesak.