UNS Raih Peringkat ke-6 UI GreenMetric

SURAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berhasil meraih peringkat ke-6 Universitas Indonesia (UI) GreenMetric. Pengumuman dan penganugerahan UI GreenMetric Rangking se-Indonesia dilaksanakan di Universitas Hasanudin Makassar bersamaan dengan penyelenggaraan Seminar Nasional Solusi E-waste pada Kamis (30/11/2023).

Rektor UNS, Prof Jamal Wiwoho mengatakan, selama 4 tahun berturut-turut UNS mendapatkan peringkat ke-7, akhirnya pada tahun 2023, UNS berhasil meningkatkan posisinya. “Alhamdulillah, dalam pengumuman ini UNS masuk peringkat 10 besar, tepatnya peringkat ke-6 dari 145 peserta pemeringkatan secara nasional. Pencapaian yang membanggakan sekaligus membahagiakan,” terang Prof. Jamal, dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (2/12/2023).

Prof. Jamal menambahkan, UI GreenMetric sebagai lembaga pemeringkatan tingkat dunia telah memberikan penilaian capaian kepada Perguruan Tinggi yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan sejak tahun 2010. “Penilaian UI GreenMetric meliputi 6 aspek utama yaitu setting and infrastructure, energy and climate change, waste, water, transportation dan education and research yang seluruhnya terdiri dari 39 indikator,” imbuh Prof. Jamal.

Menginjak tahun ke-14, pemeringkatan UI GreenMetric secara internasional telah diikuti 1.183 Perguruan Tinggi di 85 negara. Secara nasional, peserta pemeringkatan UI GreenMetric berjumlah 145 Perguruan Tinggi.