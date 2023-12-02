Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Benarkah Kebijakan SNBT 2024 Bakal Berubah? Simak Penjelasanya

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |08:35 WIB
Benarkah Kebijakan SNBT 2024 Bakal Berubah? Simak Penjelasanya
Ada perubahan sistem dalam pelaksanaan UTBK 2024
A
A
A

JAKARTA – Informasi Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2024 nanti akan ada perubahan. Tentunya kalian para pejuang SNBT akan mengerahkan segala kekuatannya untuk lolos ke universitas yang kalian inginkan. 

Dilansir dari sosial media Ruang Guru, Sabtu (2/12/2023) bahwa SNBT merupakan penganti dari SNMPTN (selesi Nasional Masuk PTN) yang dilaksanakan 2 tahun lalu. SNBT sudah dipakai sejak 2023 ini. Walaupun memang belum ada info lebih jelasnya, simak penjelasan perubahan SNBT ini sejak 2023.

 BACA JUGA:

Apa saja perubahannya?

Yang pertama adalah tidak adanya tes mata pelajaran. Alasannya Mendikbudristek Nadiem Makarim menghapus tes ini adalah ingin lebih berfokus kepada pemahaman penalaran dan pemecahan masalah.

Yang kedua adalah LTMPT sebagai lembaga penerima mahasiswa baru digantikan menjadi BP3. BP3 adalah Balai Pengelolaan Pengajuan Pendidikan.

Halaman:
1 2
