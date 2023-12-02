Noah Sinclair Anak BCL Sekolah di Mana?

JAKARTA – Riwayat pendidikan Noah Sinclair, anak semata wayang Bunga Citra Lestari (BCL) menjadi sorotan. Namanya kini tengah menjadi perhatian publik setelah ibunya baru saja menikah dengan Tiko Aryawardhana pada Sabtu (2/12/2023).

Bunga Citra Lestari (BCL) baru saja melangsungkan pernikahan dengan Tiko Aryawardhana di Bali. Momen bahagianya tersebut dapat dilihat melalui akun Instagram miliknya. Di mana sekolah anak dari BCL dengan mendiang suaminya, Ashraf Sinclair menjadi hal yang menarik untuk diketahui. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan pribadi Noah cukup tertutup dan hanya sesekali muncul di media sosial ibunya.

Riwayat Pendidikan Noah Sinclair

Melansir dari beberapa media sosial milik BCL, Sabtu (2/12/2023), anaknya Noah menghabiskan masa sekolahnya di sekolah internasional. Melalui video yang dibagikan BCL pada sosial media Instagram pribadi miliknya pada tanggal 6 Desember 2022, terlihat Noah menghadiri acara wisuda SD dalam setelan jas birunya.

Dalam unggahannya, BCL menuliskan caption,

“Congratulation Noah.. I am really proud of you,” tulis BCL dengan emoji hati pada unggahannya tersebut.

Dalam momen bahagia tersebut, terlihat bahwa Noah memegang map ijazah bertuliskan logo sekolahnya. Diketahui bahwa Noah menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di Australian Independent School atau yang biasa disingkat AIS. Jika Noah lulus pada tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Noah pertama kali menjajaki jenjang SD pada tahun 2016.

Tidak hanya pada jenjang SD, anak laki-laki berumur 13 tahun itu kembali berseragam AIS semasa jenjang SMP nya. Hal tersebut terkonfirmasi kembali melalui unggahan story Instagram sang ibu yang memotret sang buah hati yang hendak pergi ke sekolah.

Dalam unggahannya tersebut terlihat Noah menggunakan seragam putih dengan logo sekolah AIS pada kantung seragamnya. Disamping potret Noah, tertulis tulisan “Anak SMP” yang dituliskan oleh BCL.