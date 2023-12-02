Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ternyata Ini Penyebab Ular Suka Masuk ke Rumah saat Musim Hujan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:30 WIB
Ternyata Ini Penyebab Ular Suka Masuk ke Rumah saat Musim Hujan
Ilustrasi penyebab ular masuk rumah (Foto: Shutterstock)
JAKARTA- Ternyata ini penyebab ular suka masuk ke rumah saat musim hujan. Apalagi, hewan melata ini terkadang membuat masyarakat menjadi takut dikarenakan kehadirannya di dalam rumah.

Apalagi, memasuki musim hujan beberapa hewan masuk ke dalam rumah seperti rayap, tikus, cicak hingga ular. Lantas apa yang menyebabkan ular suka masuk ke rumah saat musim hujan?

Ternyata ini penyebab ular suka masuk ke rumah saat musim hujan yakni dikarenakan adalah cuaca dan mencari sumber makanan. Dilansir dari Petcontrolweekly, saat hujan membasahi tanah, rumah-rumah ular di bawah tanah ikut terendam, sehingga mereka mencari tempat tinggal lain.

Mereka mungkin melingkari anggota tubuh, berjemur di bawah sinar matahari, atau mencari perlindungan di bawah plafon rumah. Makhluk berdarah dingin ini menjadi lebih fleksibel dan lincah dalam kondisi lembab.

Selain itu hujan menurunkan suhu luar, yang mempengaruhi metabolisme dan aktivitas ular. Beberapa hewan mungkin mencari perlindungan untuk menghemat energi. Namun, yang lain mungkin menggunakan cuaca yang lebih sejuk untuk menjelajah tanpa kepanasan.

