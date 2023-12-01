Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Antusias Ikuti Kuliah Kebangsaan, Mahasiswa Kupang: Ganjar Pemimpin Solutif

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:12 WIB
Antusias Ikuti Kuliah Kebangsaan, Mahasiswa Kupang: Ganjar Pemimpin Solutif
Ganjar Pranowo bersama Mahasiswa di Kupang (Foto: MPI)
A
A
A

KUPANG - Ribuan mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang antusias mengikuti kuliah kebangsaan bersama Ganjar Pranowo di kampusnya, Jumat (1/12/2023). Mereka menilai Ganjar adalah sosok yang solutif di era saat ini.

Tiba di lokasi, mahasiswa menyambut Capres 2024 nomor urut 3 itu dengan riuh tepuk tangan. Bahkan, mereka berebut salaman dan meminta berfoto selfi.

Selama kurang lebih 40 menit, mahasiswa betah duduk di kursi tanpa meninggalkan lokasi acara. Mahasiswa berbagai angkatan itu dengan seksama mengikuti pemaparan Ganjar.

Hari itu, mantan Gubernur Jawa Tengan dua periode itu memberikan wawasan sekaligus memotivasi mahasiswa terkait bonus demografi, ekonomi hijau dan biru, serta industri kreatif.

Untuk mendukung kemajuan itu, Ganjar telah menyiapkan program satu desa satu faskes satu nakes dan satu keluarga miskin satu sarjana.

Gagasan itu mendapat respons positif dari para mahasiswa, salah satunya Anselmus Lalu Waso. Menurutnya, Ganjar adalah capres paling solutif dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa.

