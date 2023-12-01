Mengenal Luc Montagnier, Penemu Virus HIV AIDS

JAKARTA – Hari ini, 1 Desember, dikenal sebagai Hari AIDS sedunia. Di balik itu, apakah kalian tahu asal usul virus HIV dan penemunya? Mari simak pembahasannya di artikel ini!

Dilansir dari The New York Times, Jumat (1/12/2023) penemu virus HIV adalah dr. Luc Montagnier. Dia seorang ahli virologi Perancis yang terkenal menemukan Virus yang menyebabkan AIDS. Penemuan ini ditemukan di Perancis pada 3 Januari 1983.

Dr. Luc Montagnier merupakan kelahiran tahun 1932, pada 18 Agustus. Ia lahir di Chabris, sebuah daerah yang lebih besar daripada desa, namun lebih kecil daripada kota. Bertempat di Berry Sount of the Loire Valley.

Ia mendapatkan gelar sains dari Sorbonne University, di mana ia mendapatkan gelar PhD dengan jurusan sains tahun 1960. Penemuannya didapatkan saat memimpin Unit Onkologi Viral di Institut Pasteur. Saat itu, ia menerima sepotong kelenjar getah bening yang telah diangkat dari seorang pria berusia 33 tahun yang mengidap AIDS.

Willy Rozenbaum, dokter pasien, ingin agar spesimen tersebut diperiksa oleh dr. Montagnier, pakar retrovirus. Pada saat itu, AIDS, atau acquired immune deficiency syndrome, tidak diketahui penyebabnya, tidak ada tes diagnostiknya, dan tidak ada pengobatan yang efektif. Namun, banyak dokter yang menduga bahwa penyakit ini dipicu oleh retrovirus, sejenis kuman yang masuk ke dalam DNA sel inang dan mengambil kendali, yang merupakan kebalikan dari cara kerja virus pada umumnya.

Dari sampel ini, tim dr. Montagnier menemukan pelakunya, sebuah retrovirus yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka menamakannya L.A.V., untuk virus terkait limfadenopati. Namun di tahun yang sama, seorang ilmuan Bernama dr. Robert Gallo di National Institutes of Health juga menemukan virus penyebab AIDS dan dinamakan H.T.L.V-III.