HOME EDUKASI SEKOLAH

6 Tips Belajar UTBK agar Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, Siapkan Mental dan Sering Tryout

Andre Purwanto , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:26 WIB
6 Tips Belajar UTBK agar Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, Siapkan Mental dan Sering Tryout
6 tips belajar UTBK agar diterima di PTN (Foto: AladinMall)
A
A
A

JAKARTA - Tips belajar UTBK ini diklaim efektif sebagai persiapan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.

Merujuk pada persyaratan SBMPTN yang diberikan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), UTBK adalah ujian masuk perguruan tinggi yang bisa diikuti oleh kelas 12 SMA atau sederajat dan alumni. Ketentuan alumni yang diperbolehkan adalah lulus maksimal 2 tahun sebelum tahun ujian.

Misalnya, ada alumni yang mau ikut UTBK 2022 maka kriteria alumni yang memenuhi adalah lulusan tahun 2020 dan 2021 atau Lulusan Paket C tahun 2020 dan 2021 dengan umur maksimal 25 tahun.

Nah, agar siap dan lulus UTBK, kamu siapkan diri sebaik mungkin. Salah satu yang biasa dilakukan oleh para siswa SMA adalah ikutan tryout.

Tips Belajar UTBK

1. Siapkan Mental

 

Secara mental kamu harus sadar akan menghadapi UTBK. Kamu juga harus membangun mindset kalau lakuin sekarang sifatnya jangka panjang.

Jangan pernah beranggapan TBK masih jauh. Sebaliknya, kamu bisa mulai menyiapkan diri dengan beberapa cara simpel. Misalnya, ganti wallpaper hape atau laptop dengan kutipan yang nyemangatin kamu terkait UTBK. Atau tulis kampus yang mau kamu tuju di kertas, lalu tempel di tembok kamar.

 

2. Membuat Target dan Rencana Belajar

Bila mental sudah siap, selanjutnya kamu buat target belajar! Caranya, kamu kelompokkan dulu mapel yang belum dikuasai. Prioritaskan mapel yang sulit dimengerti atau mapel dengan jumlah sub-bab terbanyak. Sehingga, kamu masih mempunyai cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan.

Agar tidak cepat bosan, kamu bisa belajar sambil mendengarkan lagu atau mengkombinasikan dengan materi yang lebih ringan. Jangan dipaksa kalau udah nggak kuat, nanti pusing sendiri lho. Hihihi.

3. Pahami Konsep dan Materi

Kesalahan siswa dalam belajar yaitu menghafal bukan memahami konsep. Kamu harus ingat bahwa soal UTBK jauh berbeda dengan soal PTS atau PAS. Tipe soal yang diberikan pun akan berbeda setiap harinya.

4. Perbanyak Latihan Soal dan Tryout

Dengan mengerjakan latihan soal UTBK, kamu dapat mengukur kemampuan dalam memahami materi. Jangan lupa, Selain itu, tryout UTBK juga bisa menjadi simulasi UTBK yang sesungguhnya. Semakin sering mengikuti tryout, kamu semakin terbiasa menghadapi berbagai tipe soal.

