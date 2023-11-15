Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Dia 20 PTN dengan Nilai Rerata UTBK Tertinggi

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:01 WIB
Ini Dia 20 PTN dengan Nilai Rerata UTBK Tertinggi
Ini daftar PTN dengan nilai UTBK tertinggi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) selalu menjadi primadona untuk diketahui. Dengan melihat pedoman nilai ini, kita dapat menentukan apakah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian kita dapat terwujud. Mana saja PTN yang mendapat nilai tertinggi?

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (15/11/2023), dari UTBK SNBT 2023, terdapat 20 PTN dengan nilai tertinggi. Penasaran siapa saja? Simak laporannya berikut ini!

 BACA JUGA:

Dalam konferensi pers, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Prof. Mochamad Ashari menjelaskan bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) bersaing sengit dengan kedudukan peringkat satu dan dua. ITB berada di puncak peringkat dengan nilai rerata 694,40, sedangkan UI di peringkat dua dengan nilai rerata 684, 29.

Berikut daftar lengkap 20 PTN dengan nilai tertinggi pada UTBK SNBT 2023

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Dengan nilai rerata UTBK 2023: 694,40

2. Universitas Indonesia (UI)

Dengan nilai rerata UTBK 2023: 684,29

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Dengan nilai rerata UTBK 2023: 681,61

4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Dengan nilai rerata UTBK 2023: 656,70

 BACA JUGA:

5. Universitas Airlangga (Unair)

Dengan nilai rerata UTBK 2023: 648,92

6. Universitas Diponegoro (Undip)

Dengan nilai rerata UTBK 2023: 639,45

7. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Dengan nilai rerata UTBK 2023: 632,21

8. Institut Pertanian Bogor (IPB)

Dengan nilai rerata UTBK 2023: 630,02

9. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Dengan nilai rerata UTBK 2023: 624,75

10. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta)

Dengan nilai rerata UTBK 2023: 622,52

