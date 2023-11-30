Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

4 Jenderal TNI yang Ternyata Alumni SMA Taruna Nusantara dan Punya Karir Mentereng

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |06:55 WIB
4 Jenderal TNI yang Ternyata Alumni SMA Taruna Nusantara dan Punya Karir Mentereng
Ilustrasi Jenderal TNI yang alumni SMA Taruna Nusantara (Foto: Dok SMA Taruna Nusantara)
A
A
A

JAKARTA - Ada 4 Jenderal TNI yang ternyata adalah alumni SMA Taruna Nusantara dan punya karir mentereng menarik untuk diulas.

Seperti diketahui, SMA Taruna Nusantara merupakan salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Berdiri atas gagasan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jenderal LB Moerdani, sekolah ini menjadi sekolah yang berbasis semi-militer.

Berikut adalah 4 jenderal TNI yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara dan memiliki karir mentereng.

1. Brigadir Jenderal TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si.

Brigjen TNI Lucky Avianto adalah lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan pertama. Setelah lulus, dirinya melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus sebagai lulusan terbaik sekaligus menerima penghargaan Adhi Makayasa tahun 1996.

Karir militer Brigjen Lucky Avianto sangatlah mentereng. Dirinya mengawali karir di Kopassus mulai dari Danton, Danki, Pasiops Batalyon, Kasiops Grup-1, Wadanyon-11, Danyonif-400/Banteng Raiders, Danyonif-500/Raider, Dandim-0829/Bangkalan, Waasops Danjen Kopassus, Asren Danjen Kopassus, Asops Danjen Kopassus, Asops Kasdam XVIII/Kasuari, Danrindam XII/Tanjungpura dan Kapusdiklat BIN.

Kini, dirinya menjabat sebagai Staf Khusus Kasad dalam rangka Pendidikan Lemhannas PPSA XXIV tahun 2023 dengan pangkat jenderal bintang 1.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/624/3173001//sekolah-hYbV_large.jpg
Daftar SMA Top yang Lulusannya Banyak Masuk Akmil dan Akpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163028//prabowo-1CO3_large.jpg
Prabowo: SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Akan Dibangun di Seluruh Pelosok Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/624/3161686//taruna-2yS3_large.jpg
Apakah Lulusan SMA Nusantara Langsung Jadi Akmil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/624/3161174//taruna_nusantara-Idzt_large.jpg
Daftar 7 Jenderal TNI yang Ternyata Alumni SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141322//sma_taruna_nusantara-cTtL_large.jpg
6 Pejabat Jebolan SMA Taruna Nusantara, dari Eselon hingga Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/624/3138208//panglima_tni-UvfJ_large.jpg
Kukuhkan Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan 33, Panglima TNI: Jaga Nama Baik Almamater
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement