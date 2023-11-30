4 Jenderal TNI yang Ternyata Alumni SMA Taruna Nusantara dan Punya Karir Mentereng

JAKARTA - Ada 4 Jenderal TNI yang ternyata adalah alumni SMA Taruna Nusantara dan punya karir mentereng menarik untuk diulas.

Seperti diketahui, SMA Taruna Nusantara merupakan salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Berdiri atas gagasan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jenderal LB Moerdani, sekolah ini menjadi sekolah yang berbasis semi-militer.

Berikut adalah 4 jenderal TNI yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara dan memiliki karir mentereng.

1. Brigadir Jenderal TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si.

Brigjen TNI Lucky Avianto adalah lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan pertama. Setelah lulus, dirinya melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus sebagai lulusan terbaik sekaligus menerima penghargaan Adhi Makayasa tahun 1996.

Karir militer Brigjen Lucky Avianto sangatlah mentereng. Dirinya mengawali karir di Kopassus mulai dari Danton, Danki, Pasiops Batalyon, Kasiops Grup-1, Wadanyon-11, Danyonif-400/Banteng Raiders, Danyonif-500/Raider, Dandim-0829/Bangkalan, Waasops Danjen Kopassus, Asren Danjen Kopassus, Asops Danjen Kopassus, Asops Kasdam XVIII/Kasuari, Danrindam XII/Tanjungpura dan Kapusdiklat BIN.

Kini, dirinya menjabat sebagai Staf Khusus Kasad dalam rangka Pendidikan Lemhannas PPSA XXIV tahun 2023 dengan pangkat jenderal bintang 1.