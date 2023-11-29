Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Mudah Belajar Copywriting, Kini Bisa Pakai AI

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:20 WIB
Cara Mudah Belajar <i>Copywriting</i>, Kini Bisa Pakai AI
Cara mudah belajar copywriting (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pernah mendengar istilah Copywriting? Saat ini pekerjaan ini sedang naik daun di Indonesia dan banyak dibutuhkan di dunia kerja. Jika ingin lebih mengetahui apa itu copywriting, yuk simak pembahasan berikut ini!

Copywriting sendiri merupakan proses menulis materi pemasaran ataupun promosi persuasif, di mana tujuannya untuk memotivasi orang untuk melakukan berbagai tindakan. Salah satu tindakannya adalah membeli ataupun menggunakan jasa atau barang tersebut.

 Diskusi tentang marketing dan copywriting (Foto: Richard Ariyanto)

Copywriting ada dimana-mana. Paling dekat dengan kita adalah konten iklan yang kalian sering lihat di media sosial ataupun iklan yang sering kalian lihat di jalan.

 BACA JUGA:

Kini Bisa Pakai AI

Salah satu tips dalam menulis copywriting dari Adythia Pratama, seorang Guerilla Marketing Strategist bercerita dalam acara Marketingfest 2023, di Jakarta, Rabu (29/11/2023). Cara pertama adalah mengandalkan AI (Artificial Intelligence) dari Facebook. Nama alat untuk eksekusi ini adalah Facebook Lookalike Audience.

"Database customer itu menumpuk, banyak nilainya. Padahal bisa kita pakai AInya facebook (meta), tinggal upload database customer kita dan dibuat. Agar biar bisa terfokuskan iklannya, bahkan AInya sudah bisa nyariin customer yang mempunyai preferensi dengan konten iklan yang dibuat,” katanya.

 BACA JUGA:

Cara kedua adalah sosial media. Sosial media dipakai bukan tentang brand saja, tetapi dekat dengan customernya.

“Contohnya saya ambil klien saya klinik kecantikan, tentunya orang akan bosan dengan konten itu-itu saja. sesekali bikin konten tentang (contohnya) jalan-jalan ke Singapura dengan budget 3,5 juta. Itu kan menarik berbagai customer yang notabene kebanyakannya adalah wanita." lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement