Cara Mudah Belajar Copywriting, Kini Bisa Pakai AI

JAKARTA - Pernah mendengar istilah Copywriting? Saat ini pekerjaan ini sedang naik daun di Indonesia dan banyak dibutuhkan di dunia kerja. Jika ingin lebih mengetahui apa itu copywriting, yuk simak pembahasan berikut ini!

Copywriting sendiri merupakan proses menulis materi pemasaran ataupun promosi persuasif, di mana tujuannya untuk memotivasi orang untuk melakukan berbagai tindakan. Salah satu tindakannya adalah membeli ataupun menggunakan jasa atau barang tersebut.

Copywriting ada dimana-mana. Paling dekat dengan kita adalah konten iklan yang kalian sering lihat di media sosial ataupun iklan yang sering kalian lihat di jalan.

Kini Bisa Pakai AI

Salah satu tips dalam menulis copywriting dari Adythia Pratama, seorang Guerilla Marketing Strategist bercerita dalam acara Marketingfest 2023, di Jakarta, Rabu (29/11/2023). Cara pertama adalah mengandalkan AI (Artificial Intelligence) dari Facebook. Nama alat untuk eksekusi ini adalah Facebook Lookalike Audience.

"Database customer itu menumpuk, banyak nilainya. Padahal bisa kita pakai AInya facebook (meta), tinggal upload database customer kita dan dibuat. Agar biar bisa terfokuskan iklannya, bahkan AInya sudah bisa nyariin customer yang mempunyai preferensi dengan konten iklan yang dibuat,” katanya.

Cara kedua adalah sosial media. Sosial media dipakai bukan tentang brand saja, tetapi dekat dengan customernya.

“Contohnya saya ambil klien saya klinik kecantikan, tentunya orang akan bosan dengan konten itu-itu saja. sesekali bikin konten tentang (contohnya) jalan-jalan ke Singapura dengan budget 3,5 juta. Itu kan menarik berbagai customer yang notabene kebanyakannya adalah wanita." lanjutnya.