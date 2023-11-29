Heboh! Ada Jari Buatan Berumur 600 Tahun





JAKARTA – Para arkeolog di Jerman menemukan sebuah kerangka tangan palsu logam yang menempel pada seorang pria. Temuan tersebut diperkirakan sudah berusia hampir 600 tahun. Penemuan ini merupakan temuan yang istimewa mengingat minimnya teknologi yang ada ratusan tahun yang lalu.

Melansir dari Business Insider, Kamis (30/11/2023), untuk menemukan temuannya ini, para arkeolog menggunakan penanggalan karbon untuk memperkirakan usia dari pria tersebut. Para arkeolog menyatakan bahwa pria yang menggunakan jari prostetik ini kemungkinan berusia antara 30 dan 50 tahun dan meninggal di antara tahun 1450 sampai 1620. Mengutip dari laman Business Insider yang menyatakan secara rinci mengenai temuan jari prostetik yang terbuat dari besi tersebut.

“Prostetik berongga di tangan kiri menggantikan empat jari,” kata Walter Irlinger, Kepala Departemen Konservasi di Kantor Pelestarian Monumen Negara Bagian Bavaria, dalam laporannya.

Tidak diketahui secara rinci bagaimana pria tersebut dapat kehilangan keempat jarinya. Tetapi, melalui jari prostetik tersebut dapat diidentifikasi bahwa jari yang hilang adalah jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking.

Para arkeolog menerka-nerka bagaimana jari prostetik tersebut dapat menempel pada tangan pria itu. Mereka menduga bahwa alat pembantu tersebut mungkin diikatkan pada tunggul tangan. Selain itu, juga ditemukan kain seperti kasa yang dipakai untuk melindungi tunggul tangan pria tersebut.

Para arkeolog menemukan kerangka itu di kuburan dekat sebuah gereja di Freising, dekat ibu kota negara bagian Bavaria, Munich, di tenggara Jerman. Seperti yang diketahui bahwa Freising menjadi salah satu lokasi banyaknya pertempuran militer yang terjadi dulu. Salah satu perang yang terkenal adalah Perang Tiga Puluh Tahun yang terjadi antara tahun 1618 sampai 1648 yang kemungkinan besar menjadi penyebab adanya peningkatan amputasi dan permintaan terhadap alat bantu prostetik.