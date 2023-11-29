Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Penting! Kemampuan Baca Tulis dan Paham Angka Jadi Syarat Lulus Sekolah

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:01 WIB
Penting! Kemampuan Baca Tulis dan Paham Angka Jadi Syarat Lulus Sekolah
Numerasi dan literasi jadi syarat kelulusan sekolah saat ini (Foto: Arsitta Dwi Pramesti)
JAKARTA – Dalam meningkatkan kemampuan siswa, kemampuan literasi dan numerasi atau baca tulis dan memahami angka dijadikan syarat kelulusan. Hal ini merupakan salah satu capaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kemendikbudristek.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo, mengungkap bahwa pada 2020, pertama kalinya kemampuan literasi dan numerasi menjadi capaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kemendikbudristek. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan dan keterampilan siswa, tak hanya di bidang akademik namun juga non akademik. Kemampuan literasi dan numerasi ini kemudian diturunkan dalam salah satu standar kompetensi kelulusan.

“Sekarang literasi dan numerasi itu menjadi kompetensi yang harus dicapai oleh semua lulusan siswa sekolah dan madrasah di Indonesia," ungkap Anindito dalam menjelaskan situasi pendidikan Indonesia pada acara "Merajut Transformasi Pembelajaran untuk Anak-anak Indonesia: Mendiskusikan Dampak Reformasi Pendidikan Indonesia dan Merayakan Kemitraan INOVASI dari 2016-2023" di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Seperti Apa Penilaiannya?

Penilaian kemampuan ini, tidak semerta-merta mengubah tatanan kurikulum. Perubahannya terdapat pada penekanan nilai-nilai literasi dan numerasi dalam mata pelajaran.

"Dia (literasi dan numerasi) bisa dicapai melalui semua mata pelajaran," jelas Anindito.

Misalnya literasi membaca yang tentunya dipelajari mendasar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, namun kemampuan memahami bacaan juga dapat diterapkan pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Begitu pula pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), siswa diminta untuk memahami unsur sosial yang ia baca dan mendalami ilmunya dengan kemampuan literasi. Sedangkan numerasi itu memang matematika, tetapi proses berpikir logis dapat dikembangkan di banyak mata pelajaran.

