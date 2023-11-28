Uji Coba Tikus, Ilmuwan Temukan Penyebab Kulit Terasa Gatal

JAKARTA - Mengapa seseorang bisa merasakan gatal? Pasti ada pemicu atau alergen yang menjadi penyebabnya. Para ilmuwan juga memiliki jawabannya.

Para ahli di Harvard Medical School menemukan bahwa rasa gatal disebabkan oleh jenis sel tertentu yang ditemukan pada bakteri. Bakteri yang disebut staphylococcus aureus – membuat kita merasa gatal karena bekerja langsung pada sel saraf manusia.

Para peneliti melakukan percobaan dengan memaparkannya pada kulit tikus pada bakteri dan ditemukan bahwa mereka mengalami rasa gatal selama beberapa hari. Tidak hanya membuat hewan merasa gatal, tetapi juga membuat mereka menjadi hipersensitif.

Hal ini berarti mereka memiliki lebih banyak reaksi, ketika kulit mereka bersentuhan dengan benda lain yang biasanya tidak menimbulkan rasa gatal. Tren seperti ini biasa terjadi pada pasien dengan kondisi seperti eksim, namun bisa juga terjadi pada orang tanpa kondisi yang mendasari.

Uji Coba Para Ilmuwan

Sebagai bagian dari percobaan, versi bakteri diubah sedikit sehingga beberapa tidak memiliki bagian tertentu dari susunan molekul biasanya. Hal ini membantu para ahli untuk mengidentifikasi enzim bakteri mana yang bertanggung jawab dalam memicu rasa gatal. Enzim ini dikenal sebagai V8 Protease, yang memicu rasa gatal dengan mengaktifkan protein yang disebut Protease-activated receptor 1 (PAR1).

Ini ditemukan pada sel kulit yang membawa sinyal seperti rasa sakit, panas, dan gatal ke otak. Ketika peneliti mengulangi percobaan di piring laboratorium yang mengandung neuron manusia, mereka juga merespons V8 apakah kulit bereaksi terhadap alergi atau tidak.

Para Ahli Temukan Cara untuk Hentikan Rasa Gatal

Setelah mengetahui penyebab utama rasa gatal, para ilmuwan mulai mencoba mencegahnya. Protein PAR1 adalah salah satu protein yang juga digunakan tubuh kita dalam hal pembekuan darah, sehingga para ahli mencoba obat anti-pembekuan darah yang sudah disetujui pada tikus dan berhasil.