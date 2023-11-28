Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Canggih! Siswa SMK Temukan Alat Deteksi Bencana Longsor

Irwan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:10 WIB
Canggih! Siswa SMK Temukan Alat Deteksi Bencana Longsor
Siswa SMK temukan alat pendeteksi longsor (Foto: Irwan)
JAKARTA - Tiga siswa SMK di Purwakarta Jawa Barat berinovasi menciptakan alat pendeteksi bencana longsor. Alat sederhana ini diletakan di daerah rawan longsor dan akan memberikan data peringatan dini bahaya longsor dari sensor kelembaban tanah, curah hujan, dan pergerakan tanah.

Beginilah rangkaian komponen alat pendeteksi bencana longsor yang diciptakan 3 siswa SMK Negeri Campaka, kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mereka adalah Cahyana, Arya Saputra, dan Yosep Sopian.

Siswa kelas 11 SMK Negeri Campaka dari jurusan teknik komputer mengatakan jaringan alat yang diberi nama alarm tanah longsor atau ATL Necam ini berfungsi untuk memberikan peringatan dini akan bahaya bencana longsor. Cara kerjanya, alat hasil rakitan para siswa ini dipasang atau ditempatkan di daerah rawan longsor, seperti perbukitan dekat pemukiman atau sekitar tebing.

Nantinya, sensor pada alat akan mengirimkan data berupa kelembaban tanah, curah hujan, hingga pergerakan tanah. Bahkan, data bisa dipantau secara real time melalui aplikasi di jaringan internet, baik melalui handphone, maupun laptop.

Halaman:
1 2
