Ini Silver Swan, Robot Angsa Berusia 250 Tahun yang Menarik Perhatian Bangsawan

JAKARTA – Anggun dan cantik, tampilan angsa ini begitu memukau. Rupanya ini adalah robot yang bernama Silver Swan.

Dibuat sejak tahun 1774, robot Silver Swan dibangun untuk mengesankan para bangsawan serta tamu-tamu mereka. Keajaiban mekanisme dari Silver Swan membuat para penikmatnya takjub terhadap karya yang sudah berumur 250 tahun ini. Sebagai salah satu robot yang paling terkenal sepanjang sejarah oleh karena mekanisme nya yang rumit, Silver Swan dirakit di Museum Mekanik James Cox.

James Cox adalah seorang pembuat, pengrajin, dan pengusaha perhiasan yang berasal dari London pada abad ke-18. Tidak hanya James Cox, seorang penemu bernama John Joseph Merlin juga turut bertanggung jawab atas beberapa mekanisme internal dari Silver Swan. Terdapat beberapa pekerja lainnya yang juga turut ikut mengerjakan robot tersebut.

Silver Swan sendiri terdiri dari tiga mekanisme jarum jam yang mengontrol kotak musik, genangan kaca dengan ikan perak yang berenang, dan gerakan leher dan kepala robot tersebut. Ketiga mekanisme tersebut bekerja secara bersamaan sehingga dapat menghasilkan gerakan yang luar biasa dilansir dari Oddity Central, Minggu (26/11/2023).

Dalam pertunjukannya yang berdurasi sekitar 30 detik, Silver Swan diiringi musik dan menunjukan gerakan yang solek, menekukkan lehernya, kemudian mengeluarkan ikan dari air. Mark Twain, seorang penulis terkemuka yang berasal dari Amerika pernah menulis

mengenai Silver Swan. Dalam bukunya yang berjudul The Innocent Abroad, tulisan Mark mengenai Silver Swan dapat menarik banyak perhatian dari pembaca Amerika.