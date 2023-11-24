Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bisakah Nilai SKD CPNS 2023 Digunakan untuk Seleksi Tahun Depan?

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |20:17 WIB
Bisakah Nilai SKD CPNS 2023 Digunakan untuk Seleksi Tahun Depan?
Bisakah nilai SKD CPNS 2023 digunakan untuk seleksi tahun depan? (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Bisakah nilai SKD CPNS 2023 digunakan untuk seleksi tahun depan? Kabar baik karena jawabannya bisa!

Seleksi CPNS dan PPPK 2023 kini telah mencapai tahap pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar. Melansir Surat No. 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 Tentang Penyesuaian Jadwal Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023, Jumat (24/11/2023), tahapan seleksi

CPNS PPPK 2023 tengah menunggu masa sanggah di 23-25 November esok. Bagi peserta yang telah mendapat hasil tes SKD dan hasilnya sesuai maka dipastikan lolos.

 BACA JUGA:

Lain hal dengan yang mengajukan sanggah, jika diterima maka peserta lolos seleksi SKD. Lalu bagaimana nasib peserta yang gagal?

Kabar baik karena Badan Kepegawaian Negara telah mengkonfirmasi nilai dan hasil tes SKD yang diperoleh tahun ini namun tidak diterima dapat digunakan untuk seleksi SKD di tahun

berikutnya. Meski diperbolehkan, peserta diharapkan mengikuti tes SKD ulang sebab tingkat keketatan dan kompetitif para peserta semakin meningkat tiap tahunnya dan kemungkinan peserta lolos akan kecil.

Dengan berbagai subtes yang cukup sulit bagi para peserta, tentunya kabar ini jadi kabar positif bagi para peserta yang tidak ingin tes kembali dan percaya diri dengan hasil tesnya. Hasil SKD yang terpampang dalam bentuk sertifikat tersebut bisa digunakan sampai seleksi pengadaan ASN di 2025 mendatang.

Rangkaian seleksi penerimaan ASN dan PPPK memang sangat panjang. Tes SKD ini jadi penanda bahwa pelaksanaan seleksi ini sedikit lagi akan selesai. Dengan perjalanan yang

panjang, akhirnya para peserta sampai di titik selangkah menuju pengumuman tahap akhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/65/3089811/tes_pppk_2024-dV56_large.jpeg
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089524/apakah-tes-skb-cpns-2024-ada-sistem-gugur-ini-penjelasannya-f2sr9xVxfq.jpg
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Sistem Gugur? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089506/cetak-kartu-ujian-skb-cpns-2024-di-mana-T0o4ZjUY14.jpg
Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/65/3087622/kapan-pelaksanaan-skb-cpns-bappenas-dan-kemenag-2024-pEfZOE2j69.jpg
Kapan Pelaksanaan SKB CPNS Bappenas dan Kemenag 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088013/tes-skb-cpns-2024-non-cat-dilakukan-di-mana-XW7ZJijma4.jpg
Tes SKB CPNS 2024 Non CAT Dilakukan di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/624/3085148/apakah-guru-madrasah-swasta-kemenag-bisa-ikut-pppk-2024-jBY1Cf1XTB.jpg
Apakah Guru Madrasah Swasta Kemenag Bisa Ikut PPPK 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement