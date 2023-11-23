Disorot Ganjar, Ini Pentingnya Creative Hub untuk Anak Muda Papua

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo menekankan signifikansi keberadaan Creative Hub dalam era industri saat ini. Dia menyatakan bahwa banyak anak muda yang memiliki bakat dan kreativitas dalam mengekspresikan minat mereka.

Ganjar menyampaikan pandangan ini ketika berdiskusi dengan kelompok Gen Z & Milenial di Jayapura, Papua, pada malam Selasa (21/112023).

Diskusi tersebut juga melibatkan musisi asal Papua, seperti Shine Of Black dan MAC, serta seorang influencer.

“Langkah awalnya adalah mendirikan pusat kreativitas. Pusat kreativitas ini bisa berupa studio seni, tempat latihan seni pertunjukan, atau tempat pertemuan bagi penulis dengan jadwal latihan dua kali seminggu. Atau jika kalian memiliki masalah, datanglah bersama-sama di sini,” ujar Ganjar.

Ganjar mengakui bahwa alasan utama untuk membuka pusat kreativitas adalah karena ia sering mendapatkan aspirasi langsung dari anak muda selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Dia sering mendengar masukan dan permintaan agar di wilayah Jawa Tengah dibangun Creative Hub

“Saya terinspirasi oleh anak muda ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Mereka membutuhkan apa? ‘Tolong, Pak, buatkan Creative Hub, seperti ini yang kami inginkan’,” ungkap Ganjar.

Menurut Ganjar, pemikiran anak muda pada zaman sekarang telah melangkah jauh. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas seperti Creative Hub untuk menampung dan mengembangkan potensi mereka.

Sementara itu, influencer asal Papua, Yokbet Merauje, menyatakan setuju dengan pandangan yang disampaikan oleh Ganjar. Menurutnya, Ganjar Pranowo sangat memperhatikan dan peduli terhadap keinginan anak muda.

“Setelah berdiskusi, beliau sangat memahami permasalahan yang dihadapi oleh anak muda dan telah menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil,” kata Yokbet Merauje.

Yokbet Merauje melihat Ganjar sebagai sosok yang memiliki pengalaman melimpah, dan ia berharap Ganjar dapat menjadi harapan baru bagi anak muda.

“Ini merupakan pengalaman yang banyak dialami oleh kebanyakan anak muda saat ini dan hal ini sangat relevan,” tambahnya.

Sementara itu, musisi Martha Fakdawer dari Papua merasa gembira karena dapat berdiskusi dengan Ganjar Pranowo, terutama mengenai masalah yang dihadapi oleh anak muda.

Martha berharap bahwa jika Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden, ia dapat mewujudkan visi dan misinya, khususnya dalam kebijakan yang memberikan manfaat positif bagi anak muda.

“Saya berharap jika Pak Ganjar Pranowo memimpin negara tahun depan, semua visi-misinya dapat terwujud dan memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh semua orang," ujar Martha.