Apakah Kuliah di Universitas Pertahanan akan Langsung Jadi TNI?

Ilustrasi untuk apakah kuliah di Universitas Pertahanan Indonesia akan langsung jadi TNI?

JAKARTA- Ada banyak masyarakat yang penasaran apakah kuliah di Universitas Pertahanan akan langsung jadi TNI?

Hal ini tentu saja menarik. Karena menimba ilmu di Universitas Pertahanaan digadang-gadang akan langsung diproses menjadi salah satu Tetara Negara Indonesia (TNI). Kebenaran informasi terebut ternyata masih diragukan bagi masyarakat di Tanah Air.

Lantas apakah benar informasi tersebut? Terkait informasi selengkapnya maka simak ulasan satu ini untuk mengetahui kebenarannya.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (22/11/2023) terkait benarkan kuliah di Universitas Pertahanan akan langsung menjadi TNI.

Beberapa waktu lalu tepat bulan April hingga Mei 2023, Universitas Pertahanan membuka pendaftaran calon mahasiswa baru jalur beasiswa 2023. Nantinya dalam pendidikan kadet mahasiswa penerima beasiswa Unhan ini akan menjadi perwira prajurit TNI dengan penempatan yang ditentukan setelah lulus pendidikan.

Bagi yang tidak mengetahui, bahwa Universitas satu ini pertama kali diresmikan oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009 lalu. Dalam jenjang pendidikan di kampus tersebut calon mahasiswa bisa mengenyam pendidikan dari berbagai sektor jenjang jurusan, yakni jenjang sarjana, magister, hingga doktor.

Syarat Pendaftaran Universitas Pertahanan

Bagi kamu yang memiliki cita-cita mulia sebagai prajurit TNI maka, mendaftarkan diri ke Universitas Pertahanan bisa menjadi peluang baik dan berpotensi besar langsung diproses menjadi TNI. Melansir dari laman resmi Universitas Pertahanan Republik Indonesia, berikut syarat mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru:

1. Syarat Pendaftaran