HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Kuliah di Universitas Pertahanan akan Langsung Jadi TNI?

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:39 WIB
Apakah Kuliah di Universitas Pertahanan akan Langsung Jadi TNI?
Ilustrasi untuk apakah kuliah di Universitas Pertahanan Indonesia akan langsung jadi TNI? (Foto: MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA- Ada banyak masyarakat yang penasaran apakah kuliah di Universitas Pertahanan akan langsung jadi TNI?

 BACA JUGA:

Hal ini tentu saja menarik. Karena menimba ilmu di Universitas Pertahanaan digadang-gadang akan langsung diproses menjadi salah satu Tetara Negara Indonesia (TNI). Kebenaran informasi terebut ternyata masih diragukan bagi masyarakat di Tanah Air.

Lantas apakah benar informasi tersebut? Terkait informasi selengkapnya maka simak ulasan satu ini untuk mengetahui kebenarannya.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (22/11/2023) terkait benarkan kuliah di Universitas Pertahanan akan langsung menjadi TNI.

Apakah Kuliah di Universitas Pertahanan akan Langsung Jadi TNI?

Beberapa waktu lalu tepat bulan April hingga Mei 2023, Universitas Pertahanan membuka pendaftaran calon mahasiswa baru jalur beasiswa 2023. Nantinya dalam pendidikan kadet mahasiswa penerima beasiswa Unhan ini akan menjadi perwira prajurit TNI dengan penempatan yang ditentukan setelah lulus pendidikan.

Bagi yang tidak mengetahui, bahwa Universitas satu ini pertama kali diresmikan oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009 lalu. Dalam jenjang pendidikan di kampus tersebut calon mahasiswa bisa mengenyam pendidikan dari berbagai sektor jenjang jurusan, yakni jenjang sarjana, magister, hingga doktor.

Syarat Pendaftaran Universitas Pertahanan

Bagi kamu yang memiliki cita-cita mulia sebagai prajurit TNI maka, mendaftarkan diri ke Universitas Pertahanan bisa menjadi peluang baik dan berpotensi besar langsung diproses menjadi TNI. Melansir dari laman resmi Universitas Pertahanan Republik Indonesia, berikut syarat mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru:

1. Syarat Pendaftaran

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna.
  • Berijazah SMA/setingkat jurusan IPA dan SMK/Setingkat sesuai jurusan prodi yang dioperasionalkan dan lulusan tahun 2021 atau 2022.
  • Tidak pernah tinggal kelas selama di SMA/SMK/setingkat. Nilai rapor SMA/setingkat semester I s.d. V rata-rata 85, sedangkat untuk nilai rapor SMK/sederajat semester I s.d V sesuai struktur kurikulum SMK pusat keunggulan rata-rata 85, dan diprioritaskan bagi siswa yang masuk 10 (sepuluh) besar terbaik pada semester V
  • Memiliki Intelligence Quotient (IQ) minimal 120 (melampirkan bukti nilai hasil tes)
  • Usia maksimal 20 tahun saat masuk pendidikan
  • Memiliki tinggi badan minimal laki-laki 160 Cm dan perempuan 155 Cm serta berat badan proporsional
  • Lulus seleksi administrasi, kesehatan, kesehatan jiwa, pemeriksaan psikologi, mental ideologi dan wawancara yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan RI
  • Mampu mengoperasikan komputer (aplikasi office dan internet).
  • Bersedia ditempatkan di mana saja sebagai Komponen Cadangan dan Kader Intelektual Bela Negara apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan
  • Bersedia menandatangani surat perjanjian kontrak belajar dan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan biaya pendidikan bila mengundurkan diri
  • Bersedia menandatangani surat pernyataan sanggup menjadi TNI dan ikatan dinas minimal 10 tahun
  • Persetujuan orang tua/wali, bersedia tinggal di asrama dan sanggup mematuhi peraturan Universitas Pertahanan RI
  • Daftar konversi nilai dan ijazah yang dilegalisir oleh Kemendikbud untuk sekolah SMA/SMK/setingkat luar negeri atau dinas pendidikan setempat bagi calon mahasiswa yang berasal dari SMA/SMK/setingkat yang berasal dari SMA/SMK/setingkat berlatar belakang international school di dalam negeri.
  • Bersedia untuk tidak menikah dan tidak hamil selama mengikuti pendidikan
  • Tidak sedang menerima beasiswa lain dan tidak akan menerima beasiswa lain selama mengikuti pendidikan

