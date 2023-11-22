Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Chief Talk Okezone: Dirut RSUI Buka-bukaan soal Rumah Sakit Pendidikan Masuk Daftar 250 Top Dunia

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:04 WIB
Chief Talk Okezone: Dirut RSUI Buka-bukaan soal Rumah Sakit Pendidikan Masuk Daftar 250 Top Dunia
JAKARTA – Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) terus berinovasi. Sebagai pusat kesehatan dan pelayanan masyarakat, sebagai RS pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), RSUI juga menjadi pusat riset atau penelitian.

Meski sama-sama mempunyai fungsi untuk melayani masyarakat, tetapi dalam beberapa aspeknya rumah sakit pendidikan dengan rumah sakit non-pendidikan memiliki perbedaan. Di Indonesia, sudah banyak rumah sakit yang dapat dikategorikan sebagai rumah sakit pendidikan. Tetapi, terdapat beberapa rumah sakit pendidikan Indonesia yang sudah diakui oleh dunia hingga masuk ke dalam daftar rumah sakit pendidikan terbaik dunia.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu(22/11/2023), rumah sakit pendidikan merupakan sebuah rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Meski salah satu fokus utamanya adalah di dalam dunia pendidikan kesehatan tetapi rumah sakit pendidikan juga tetap menjalankan perannya untuk melayani masyarakat dalam kesehariannya.

Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) mencatatkan hal yang membanggakan ketika mereka berhasil masuk dalam daftar bergengsi tersebut. Direktur Utama RSUI Astuti Giantini menyatakan kebanggannya setelah RSUI dapat meraih pencapaian tersebut di usia 4 tahun berdirinya.

“Dan satu lagi yang paling membahagiakan adalah dari 250 teaching hospital internasional, rumah sakit kami (RS UI) sudah masuk di 100-an. Dan number 1 is Mayo Clinic, kami nomor 101,” ujarnya dalam Chief Talk Okezone, Kamis (23/11/2023).

Dalam kesempatan yang sama, wanita yang sudah menjadi Direktur Utama RSUI sejak 2020 itu juga menceritakan tren yang terus membaik di RSUI selama 4 tahun berdiri. Saat ini, setiap hari RSUI melayani 700 pasien.

“Trennya makin baik, karena pasien yang berobat juga sudah banyak ya. Dari rawat jalan itu sehari bisa sampai tujuh ratus atau bahkan lebih. Operasi kami sekitar dua puluh lima per hari, terus rawat inap sekitar dua ratus pasien. Banyak. Jadi menurut saya inilah yang sudah bisa dilakukan,” jelasnya ketika ditanyai mengenai gambaran perjalanan RSUI.

