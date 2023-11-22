Ganjar Singgung Komitmen Perbaikan Infrastruktur Pendidikan di Papua

JAKARTA - Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan masyarakat Sorong Raya, Papua Barat Daya, pada Senin (20/11/2023). Dalam pertemuan tersebut, Ganjar memberikan komitmen kuat untuk membawa Papua ke arah perubahan positif.

Ganjar menegaskan bahwa Papua merupakan bagian integral dari Indonesia yang tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya menjadikan Papua sebagai fokus utama dalam upaya pembangunan ke depan.

Pernyataan ini juga tercantum dalam program Ganjar-Mahfud, yang dijelaskan dalam dokumen Visi Misi Ganjar Mahfud mengenai Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Asimetris untuk Papua. Dalam pernyataannya pada Senin (20/11/2023), Ganjar menyampaikan, "Kami telah mendengar banyak cerita, dan kami hadir di sini untuk melihat langsung. Kami berada di sini untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kami ingin membuka telinga, mata, dan hati kami untuk memahami kondisi yang sedang dihadapi," katanya.

Ganjar juga memberikan janji kepada masyarakat terkait prioritas-prioritas pembangunan di Papua. Hal ini mencakup penyelesaian perumahan yang tidak layak huni (RTLH), perbaikan kemudahan dan infrastruktur pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja.

Di samping itu, saat keluar dari pintu bandara, Ganjar disambut dengan tarian penyambutan selamat datang yang ditampilkan oleh sanggar tari Yonokhong Manaya, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Sejumlah warga dengan antusias meminta berfoto bersama Ganjar. Bahkan, seorang anak kecil memberikan pin sebagai tanda selamat datang kepada Ganjar. Ganjar menyampaikan terima kasih atas sambutan tersebut.

Sebelum tiba di Jayapura, Ganjar telah melakukan kunjungan ke Sorong, Manokwari, dan Raja Ampat sebagai bagian dari upayanya untuk bertemu dengan masyarakat dan mendengar aspirasi mereka.

Infrastruktur pendidikan yang memadai memegang peranan penting dalam memajukan kualitas dan efektivitas proses belajar-mengajar. Dalam konteks ini, berikut adalah penjelasan mengenai beberapa elemen infrastruktur pendidikan:

1. Pusat Pelatihan

Pusat pelatihan adalah fasilitas yang dirancang khusus untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada siswa, guru, dan tenaga pendidik. Pusat ini dilengkapi dengan ruang kelas, laboratorium, dan sarana lainnya yang mendukung berbagai kegiatan pelatihan. Fungsi pusat pelatihan ini tidak hanya terbatas pada pemberian keterampilan khusus, tetapi juga dapat mencakup pelatihan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal.

2. Pusat Penelitian

Pusat penelitian adalah fasilitas yang dirancang untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan pendidikan. Fasilitas ini mencakup laboratorium penelitian, perangkat keras dan perangkat lunak khusus, serta ruang diskusi untuk mendukung kolaborasi antarpeneliti. Pusat penelitian bertujuan untuk mendorong inovasi, menggali potensi siswa dan staf pengajar, serta menyediakan wadah untuk mengeksplorasi ide-ide baru.