Penuhi Tantangan Pasar Global, Kampus Berlomba Buka Jurusan AI

JAKARTA – Kemajuan teknologi seperti Artificial intelligence (AI) terus berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu. Berbagai bidang di dunia juga turut menjadikan AI sebagai alat bantu mereka karena adanya kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh AI itu sendiri. Oleh karena itu, tidak sedikit universitas yang juga menawarkan jurusan Artificial intelligence (AI) sebagai salah satu jurusan yang dapat dipelajari.

Kehadiran AI memiliki dampak yang begitu besar bagi berbagai bidang pekerjaan yang ada di dunia. Tidak hanya perusahaan yang bekerja di bidang teknologi, kini AI juga dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan yang bekerja di bidang lainnya seperti ekonomi, media, dan lain-lain. Melansir dari berbagai sumber, Selasa (22/11/2023), Artificial intelligence (AI) merupakan suatu teknologi komputer yang dapat mensimulasikan mesin agar dapat melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. AI sendiri mulai dirumuskan oleh John McCarthy, Marvin Lee Minsky, Herbert Alexander Simon, Allen Newell, dan Edward Albert Feigenbaum, sebelum akhirnya muncul dibicarakan di sebuah pertemuan di Dartmouth.

Fleksibilitas yang ditawarkan AI membuat AI menjadi hal baru yang diminati untuk dipelajari oleh banyak orang. Pentingnya AI dalam pasar global telah membuat pertumbuhan pesat akan minat terkait studi mengenai AI menjadi berkembang pesat. Melihat hal tersebut, banyak universitas yang membuka jurusan untuk mempelajari AI dan bidang terkaitnya.

Dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Universitas Binus Anggrek, Rabu (22/11/2023), membahas mengenai bagaimana inovasi digital dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah.

Dalam kesempatan tersebut, Binus juga mengumumkan niat mereka untuk membuka jurusan Artificial intelligence (AI) yang akan memulai masa perkuliahan sejak September 2024. Head of Computer Science Departemen Universitas Binus Derwin Suhartono menyatakan bahwa Binus membuka jurusan AI karena ingin membuat sebuah wadah bagi para mahasiswa yang ingin belajar mengenai Artificial intelligence (AI).

“Menurut saya sih kebutuhannya sekarang sudah mendesak, karena teknologi AI-nya itu geraknya cepat sekali,” tuturnya.

“Kalau kita ga bikinkan wadah untuk mereka belajar, kita ketinggalan jauh,” lanjutnya.

Derwin juga mengatakan bahwa dirinya sudah membayangkan 4 sampai 5 tahun ke depan akan banyak mahasiswa Binus jurusan AI yang siap menjadi inovator di berbagai bidang industri. Selain Binus, terdapat beberapa Universitas lain yang juga turut membuka kelas perkuliahan jurusan AI.

Kampus Buka Jurusan AI

1. Rekayasa Kecerdasan Artifisial – Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Jurusan yang diberi nama Rekayasa Kecerdasan Artifisial (RKA) ini merupakan hasil perkembangan dari program studi Teknik Informatika. AI engineering di universitas ini pada awalnya hanya merupakan kelas peminatan dari kurikulum Teknik Informatika. Jurusan ini masuk ke dalam Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS.

2. Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan – Universitas Airlangga

Universitas ini menawarkan para mahasiswa untuk dapat mempelajari AI di dalam prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan (TRKB) yang masuk di dalam Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Tidak hanya belajar mengenai AI, di fakultas ini mahasiswa juga diminta untuk dapat menguasai ilmu-ilmu dasar matematika dan robotika.