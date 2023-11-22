Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Perhubungan Darat 22 November, Ini Sejarahnya

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:47 WIB
Hari Perhubungan Darat 22 November, Ini Sejarahnya
Sejarah Hari Perhubungan Darat Nasional (Foto: Dishub Kota Depok)
A
A
A

 

JAKARTA - Tanggal 22 November 2023 ini diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat Nasional. Melalui peringatan Hari Perhubungan Darat juga bermaksud untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian pentingnya sistem perhubungan darat dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023), tujuan ditetapkan Hari Perhubungan Darat Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat di tanah air. Bagaimana awal mulanya?

 BACA JUGA:

Sejarah Hari Perhubungan Darat

Hari Perhubungan Darat Nasional ditetapkan oleh pemerintah Tahun 1971. Pada saat itu, pemerintah Indonesia menetapkan dengan membawa misi pembangunan transportasi lintas darat menjadi akses utama.

 BACA JUGA:

Sejak Indonesia merdeka, perhubungan darat telah menjadi bagian dari mobilitas seluruh masyarakat. Termasuk moda transportasi sepeda, motor, mobil, angkutan umum hingga pejalan kaki. Transportasi umum darat memiliki peran besar dalam mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Perhubungan darat yang baik tentu berpengaruh positif terhadap mobilitas masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/612/3030629/kissing_day-L0k5_large.jpg
Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement