Hari Perhubungan Darat 22 November, Ini Sejarahnya

JAKARTA - Tanggal 22 November 2023 ini diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat Nasional. Melalui peringatan Hari Perhubungan Darat juga bermaksud untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian pentingnya sistem perhubungan darat dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023), tujuan ditetapkan Hari Perhubungan Darat Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat di tanah air. Bagaimana awal mulanya?

Sejarah Hari Perhubungan Darat

Hari Perhubungan Darat Nasional ditetapkan oleh pemerintah Tahun 1971. Pada saat itu, pemerintah Indonesia menetapkan dengan membawa misi pembangunan transportasi lintas darat menjadi akses utama.

Sejak Indonesia merdeka, perhubungan darat telah menjadi bagian dari mobilitas seluruh masyarakat. Termasuk moda transportasi sepeda, motor, mobil, angkutan umum hingga pejalan kaki. Transportasi umum darat memiliki peran besar dalam mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Perhubungan darat yang baik tentu berpengaruh positif terhadap mobilitas masyarakat Indonesia.