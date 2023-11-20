Advertisement
HOME EDUKASI

Dari The Nineteens hingga HiVi Meriahkan Closing SMP Global Islamic School Jakarta Cup 'GISCUP' 10

Dede Sutrisna , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |22:49 WIB
Foto bersama anggota grup band dari GIS, yakni The Nineteens bersama grup musik HiVi di akhir acara GISCUP 10 Global Islamic School, Condet, Jakarta. (Foto: doc iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA - Acara puncak Global Islamic School Jakarta Cup (GISCUP) 10 berlangsung sukses. Gelaran ini menjadi penutup rangkaian perhelatan acara perlombaan para talenta muda yang mempertemukan beberapa sekolah yang ada di Jabodetabek. Penutupan GISCUP 10 berlangsung di Global Islamic School, Condet, Jakarta Timur pada Minggu (19/11/2023). Sementara rangkaian acara dimulai sejak 30 Oktober hingga 10 November 2023.

Selebrasi closing event GISCUP 10 ini turut dimeriahkan The Nineteens, grup band yang beranggotakan siswa-siswi SMP Global Islamic School yaitu Safia, Kleo, Raya, dan Alyaa pada vokal, Hary pada Bass, Raffi pada Drum, dan Raqy sebagai Gitaris. Penampilan mereka makin menyemarakkan suasana kala membawakan lagu milik Dewa 19 yakni Kamulah Satu-satunya.

Menurut Safia, penampilannya bersama 'The Nineteens' ini punya kesan tersendiri. “Ini pertama kalinya band ini tampil lagi setelah kemarin pandemi Covid-19 itu gak boleh ada perform, jadi sangat mengesankan sekali,“ ujarnya kepada iNews Media Group.

Siswi kelas 9 Global Islamic School Jakarta dan juga vokalis group duo vokal DeVfias ini berharap ke depan akan ada kesempatan lagi untuk tampil bersama teman-temannya. “Kalau ada kesempatan buat The Nineteens manggung di acara Pensi sekolah gitu kita seneng banget pastinya," ucapnya.

Sebagai penutup, penampilan HiVi sukses menyihir mereka yang hadir. Tidak hanya para remaja yang hadir namun juga para tamu, guru, dan orang tua yang turut mendampingi putra-putrinya.

Aksi panggung HiVi berlangsung selama satu jam. Hampir seluruh lagu andalan mereka bawakan yakni Remaja, Pelangi, Mata ke Hati, hingga lagu yang paling populer Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.

Telusuri berita edukasi lainnya
