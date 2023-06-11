Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Fatma Kenanga Islamic Character School Bengkulu Lepas Siswa-siswi TK dan SD.

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |19:27 WIB
Fatma Kenanga Islamic Character School Bengkulu Lepas Siswa-siswi TK dan SD.
A
A
A

BENGKULU - Yayasan Fatma Al Islami yang menaungi Fatma Kenanga Islamic Character School melepas Siswa Siswi Tingkat Taman Kanak Kanan dan Sekolah Dasar serta wisuda Tahfidz Al Quran , Sabtu dan Minggu 10-11 Juni di Bengkulu

Ketua Yayasan Fatma Al Islami yang juga Founder Fatma Kenanga ICS Dr. Heri Budianto.M.Si menyatakan bahwa ini merupakan Akhirusssanah atau Pelepasan TK ke 11 dan SD ke 3.

"TK FK ICS berdiri 2012 dan SD kami baru meluluskan angkatan ketiga", kata Herbud (sapaan akrabnya)

Saat ini jenjang pendidikan Di FK ICS sudah ada Penitipan Anak, Play Group , TK, SD, SMP , Rumah Al Quran dan Bimbingan Belajar (Bimbel), lanjut Ketua Dr. Heri Budianto.MSi yang juga Ketua DPP Partai Perindo dan Bacaleg DPR RI Dapil Bengkulu ini.

"Saya mendirikan sekolah ini sebagai bentuk tanggungjawab membangun bengkulu melalui pendidikan dan adanya lapangan kerja bagi SDM di Bengkulu.

