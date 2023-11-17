JAKARTA - Apakah di rumahmu ada sarang laba-laba? Mengapa bisa muncul sarang laba-laba? Mungkin karena rumah kamu kotor atau tidak terawat.
Laba-laba dikenal sebagai bentuk pengendalian hama alami karena memangsa serangga yang menginvasi rumah dan merusak kebun. Jadi, kehadiran laba-laba di rumah jauh lebih bermanfaat daripada berbahaya.
Ada beberapa alasan mengapa sarang laba-laba sering muncul di dalam rumah. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin terjadi.
Alasan Sarang Laba-Laba Muncul di Rumah
1. Musim Kawin
Saat musim kawin, laba-laba jantan akan membuat sarang untuk menarik perhatian laba-laba betina. Sarang ini bisa muncul di berbagai tempat, termasuk di dalam rumah.
2. Sumber Makanan
Laba-laba sering membuat sarang di tempat-tempat yang dekat dengan sumber makanan. Jika ada serangga atau binatang kecil lainnya yang sering masuk ke dalam rumah, laba-laba mungkin akan membuat sarang di sana untuk memudahkan mereka dalam berburu.