HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Alasan Bisa Muncul Sarang Laba-Laba di Rumah

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:20 WIB
Ini Alasan Bisa Muncul Sarang Laba-Laba di Rumah
Alasan banyak sarang laba-laba di rumah (Foto: Romney Pest Control)
A
A
A

JAKARTA - Apakah di rumahmu ada sarang laba-laba? Mengapa bisa muncul sarang laba-laba? Mungkin karena rumah kamu kotor atau tidak terawat.

Laba-laba dikenal sebagai bentuk pengendalian hama alami karena memangsa serangga yang menginvasi rumah dan merusak kebun. Jadi, kehadiran laba-laba di rumah jauh lebih bermanfaat daripada berbahaya.

 BACA JUGA:

Ada beberapa alasan mengapa sarang laba-laba sering muncul di dalam rumah. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin terjadi.

 BACA JUGA:

Alasan Sarang Laba-Laba Muncul di Rumah

1. Musim Kawin

Saat musim kawin, laba-laba jantan akan membuat sarang untuk menarik perhatian laba-laba betina. Sarang ini bisa muncul di berbagai tempat, termasuk di dalam rumah.

2. Sumber Makanan

Laba-laba sering membuat sarang di tempat-tempat yang dekat dengan sumber makanan. Jika ada serangga atau binatang kecil lainnya yang sering masuk ke dalam rumah, laba-laba mungkin akan membuat sarang di sana untuk memudahkan mereka dalam berburu.

Halaman:
1 2
