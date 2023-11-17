Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Burung Flamingo, Apakah Bisa Terbang?

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |06:17 WIB
Mengenal Burung Flamingo, Apakah Bisa Terbang?
Apakah burung flamingo bisa terbang (Foto: Britannica)
A
A
A

 

JAKARTA - Burung flamingo merupakan burung yang unik. Burung ini memiliki warna yang indah. Namun burung agung ini menyimpan sejumlah kejutan menakjubkan. Apakah burung ini bisa terbang?

Keraguan mengenai hal ini kemungkinan besar terjadi karena flamingo di kebun binatang biasanya bulu terbangnya dipangkas, sehingga tidak dapat terbang. Di seluruh dunia, ada enam spesies flamingo, dan semuanya mengudara.

 BACA JUGA:

Dilansir dari abcbirds.org, Sabtu (18/11/2023), burung-burung sosial ini sering terbang bersama di atas perairan datar yang mencerminkan warna anggun mereka — pemandangan yang menarik untuk dilihat. Flamingo melakukan perjalanan dengan kecepatan sekitar 35 mil per jam (mph) dalam jarak pendek, tetapi mereka dapat terbang hingga 40 mph selama penerbangan jarak jauh dengan angin yang mendukung.

Ketika flamingo terbang, mereka mengangkat kaki dan lehernya, seringkali dengan paruh menghadap ke atas. Selama penerbangan, mereka terus menerus mengepakkan sayapnya, memanfaatkan angin yang ada jika memungkinkan untuk menghemat energi.

 BACA JUGA:

Flamingo telah diamati terbang pada ketinggian hampir 20.000 kaki (pada burung yang bergerak melintasi lokasi di Andes Amerika Selatan). Seberapa tinggi flamingo terbang sangat bergantung pada arah dan kekuatan angin, serta tujuan burung tersebut. Saat flamingo terbang di atas lautan, mereka cenderung terbang lebih rendah dibandingkan saat terbang di atas tanah.

Halaman:
1 2
