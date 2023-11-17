Riwayat Pendidikan Rinoa Aurora Senduk, Dikenal sebagai Siswa Berprestasi

JAKARTA - Riwayat pendidikan Rinoa Aurora Senduk menjadi sorotan karena sedang ramai diperbincangkan publik usai kabar penganiayaan oleh kekasihnya, Leon Dozan. Kabarnya mencuat setelah beredar di media sosial foto dan video bukti penganiayaan yang menimpanya.

Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023), Rinoa Aurora Senduk merupakan model dan aktris. Kekasih dari anak aktor Willy Dozan ini pernah membintangi Si Doel The Series dan berperan sebagai Yalova.

Rinoa lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 23 Juli 2004. Aktris pendatang baru ini punya riwayat pendidikan yang cukup gemilang. Ia merupakan salah satu murid berprestasi selama masa sekolah.

Riwayat Pendidikan Rinoa Aurora Senduk

Rinoa merupakan lulusan SMP Negeri 1 Tomohon. Saat SMP, Rinoa pernah menjadi finalis Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) tingkat nasional tahun 2017. Saat itu ia mewakili Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

BACA JUGA:

Di final OLSN 2017, ia merupakan satu dari 34 Finalis Story Telling. Rinoa mempersembahkan story telling dengan judul naskah "Snow white And The Seven Dwarfs".

Aktris asal Manado ini ternyata juga lulusan SMA Negeri 1 Tomohon. Namanya mulai dikenal ketika terpilih menjadi Duta Adhyaksa Putri Kota Tomohon 2019 dan Putri Dirgantara Sulawesi Utara 2020.