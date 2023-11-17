Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Contoh Teks Eksposisi Bahasa Jawa Berbagai Topik

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:42 WIB
5 Contoh Teks Eksposisi Bahasa Jawa Berbagai Topik
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Ada 5 contoh teks eksposisi bahasa Jawa berbagai topik dapat menjadi acuan dalam pelajaran bahasa Jawa di sekolah. Dalam teks eksposisi, penulis menggunakan argumen, fakta, dan bukti yang relevan untuk mendukung penjelasannya.

Penulis juga cenderung menghindari penggunaan emosi atau pendapat pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas teks. Struktur teks eksposisi biasanya terdiri dari pengenalan atau pendahuluan, isi atau penjelasan, dan kesimpulan.

Berikut adalah 5 contoh teks eksposisi bahasa Jawa berbagai topik menghimpun berbagai sumber:

1. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan saya tambah suwe. Nanging, nyatane isih akeh wong sing ngrusak alam. Rakus manungsa pancen ndadekake alam ngalami akeh kerugian lan kelangan kekuwatan sing diduweni.

Bencana alam dumadi amarga akeh wong sing ora peduli karo lingkungan.Dene njaga lingkungan alam mujudake tumindak kang wigati banget. Tujuane mesthi nggawe masa depan sing luwih apik sing bisa dinikmati dening anak cucu.

Saiki saben dina akeh warga sing katon santai banget mbuwang sampah sembarangan menyang banyu mili kayata kali. Akeh warga uga ngobong sampah sing nyebabake asap ireng sing kenthel.

Ora mung kuwi, isih akeh perusahaan sing nebang alas kanggo kepentingane dhewe-dhewe. Ana uga perusahaan sing terus ngasilake polusi udara. Tumindak manungsa sing ora tanggung jawab kuwi nyebabake akeh bencana, kayata banjir bandhang, longsor, lan uga polusi udara.

Halaman:
1 2 3
