10 Contoh Teks Editorial Lengkap dengan Strukturnya

JAKARTA -

Teks editorial adalah salah satu bentuk tulisan di media massa yang mengungkapkan pandangan dan pendapat penulis mengenai suatu isu atau permasalahan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meyakinkan pembaca dengan argumen dan bukti yang kuat.

Meski teks editorial bersifat opini, tetapi isi argumen harus logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga tetap terdapat fakta yang mendukung opini yang disuarakan.

Teks editorial terbaik menjadi tiga struktur yaitu pernyataan umum (tesis), argumentasi, dan penegasan ulang.

Berikut 10 contoh teks editorial lengkap dengan strukturnya menghimpun berbagai sumber, Kamis (16/11/2023).

1.Menghadapi Masa Sulit Ekonomi

- Pernyataan Umum (Tesis):

Dunia menghadapi resesi yang diindikasikan oleh pengamat ekonomi, Bank Dunia, dan IMF. Perekonomian melambat di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Inflasi yang tinggi dan konflik Rusia-Ukraina memperburuk situasi. IMF memprediksi sepertiga ekonomi dunia mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut. Masa sulit ekonomi mengancam dunia.

-Argumentasi:

Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Pertanian di Washington DC, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa krisis pangan akan terjadi dalam 8-12 bulan mendatang, yang diperparah oleh kelangkaan pupuk akibat konflik Rusia-Ukraina.

Presiden Jokowi memerintahkan Lemhannas untuk membuat kajian mengenai antisipasi krisis energi, pangan, dan keuangan. Langkah strategis dan kolaborasi global diperlukan. Di dalam negeri, semua elemen harus bersatu dan pemerintah perlu berhemat untuk menghadapi krisis yang mungkin terjadi.

-Penegasan Ulang:

Sejauh ini, Indonesia memang belum terdampak krisis. Direktur Pelaksana IMF bahkan mengapresiasi Indonesia yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah kondisi dunia yang berat. Indonesia, kata dia, ibarat titik terang di tengah kondisi ekonomi global yang memburuk. Namun, pujian ini jangan membuat kita lengah dan terlena. Kewaspadaan dan kehati-hatian perlu agar kita tidak terombang-ambing dan tenggelam dalam badai.