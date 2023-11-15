Ahli University of Michigan Kupas Penelitian Terbaru tentang Diabetes

JAKARTA - Para ahli University of Michigan berkumpul membahas penelitian terbaru tentang diabetes. Mereka menyatukan pemikiran bersama para anggota komunitas di Perpustakaan Komunitas Peninsula. Tujuannya, untuk mengajak masyarakat global mencegah diabetes.

Hal itu terkait dengan diabetes tipe 1 dan 2 serta penelitian terkini. Terutama dalam rangka bulan kesadaran diabetes.

“University of Michigan mungkin memiliki Institut Diabetes terbaik di seluruh dunia. Dan salah satu cara utama kami melakukannya adalah dengan benar-benar melakukan ilmu tim, menyatukan kelompok peneliti, menyatukan kelompok dokter, dan benar-benar menyerang masalahnya secara holistik,” kata Dr. Martin Myers, salah satu ahli dilansir dari Upnorth Live, Rabu (15/11/2023).

Dr Myers berbicara tentang kemajuan baru dalam pengobatan diabetes seperti Ozempic dan apa yang selanjutnya untuk pasien diabetes. Mereka menggarisbawahi tentang ajakan gaya hidup sehat.

Pengertian Diabetes

Diabetes adalah kondisi medis kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula (glukosa) dalam darah. Hal ini terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan efektif. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berperan dalam mengatur kadar glukosa dalam darah.

Jenis - Jenis Diabetes

Ada beberapa jenis diabetes, termasuk diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Diabetes tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang memproduksi insulin, sedangkan diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif atau tidak memproduksi cukup insulin. Diabetes gestasional terjadi pada wanita hamil dan biasanya membaik setelah melahirkan.