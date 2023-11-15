Ini Penjelasan Ilmiah Manfaat Jalan Nyeker seperti Vokalis Coldplay Chris Martin

JAKARTA - Aksi Vokalis Coldplay Chris Martin saat nyeker alias jalan kaki tanpa alas kaki bikin heboh. Sang vokalis melakukannya jelang konser Coldplay di Jakarta. Lantas, kenapa sih Chris Martin suka jalan kaki tanpa alas kaki dan apa manfaatnya?

Jalan kaki tanpa menggunakan alas kaki ternyata sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Dikutip dari Hindustan Times, Kamis (16/11/2023), sentuhan langsung kaki dengan suatu permukaan tidak hanya terasa menenangkan dan membuat rileks tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan jantung, tekanan darah dan dapat membantu mencegah nyeri kaki dan kondisi seperti plantar fasciitis.

Berjalan tanpa alas kaki dipercaya membantu menghubungkan tubuh dengan permukaan bumi untuk memulihkan keseimbangan listrik alami dalam tubuh. Berjalan atau berolahraga tanpa alas kaki juga memiliki banyak manfaat potensial seperti mengurangi rasa sakit dan peradangan, meningkatkan kualitas tidur, kekebalan, menurunkan tingkat stres, hingga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Berjalan Tanpa Alas Ternyata Baik Untuk Tubuh

Ada banyak manfaat yang telah disebutkan diatas, juga manfaat spesifik mulai dari memperbaiki struktur kaki dan masalah kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut ini merupakan manfaatnya, dirangkum oleh Okezone, Kamis (16/11/2023).

1. Memperbaiki lengkungan kaki

Ternyata berjalan tanpa alas kaki mengurangi kemungkinan terjadinya kaki rata. Berjalan tanpa alas membuat kekuatan otot ligamen meningkat dan mencegah kondisi plantar fasciitis.

2. Meningkatkan jam biologis tubuh

Berjalan tanpa alas juga meningkatkan siklus biologis internal 24 jam yang mengatur perubahan fisik, mental, dan perilaku sepanjang hari, dan juga hal-hal penting seperti tidur, hormon, suhu tubuh, emosi, dll.

3. Terhindar kelainan bunion

Manfaat lainnya, kaki dapat terhindar dari kelainan bentuk kaki seperti bunion yang disebabkan oleh ukuran sepatu yang tidak tepat atau kaki cakar yang disebabkan oleh penggunaan sepatu berukuran lebih besar.