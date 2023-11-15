Ternyata Ini Alasan Tikus Suka Gigit Kabel

JAKARTA - Ternyata ini alasan tikus suka gigit kabel. Beberapa orang pasti pernah merasakan kejadian tidak mengenakkan akibat ulah tikus yang kerap berkeliaran di area dalam rumah.

Mulai dari mencuri makanan di atas meja, bahkan tikus juga sering menggigit kabel-kabel elektronik yang ada di rumah. Hal tersebut tentunya merugikan sang pemilik rumah hingga menyebabkan malapetaka, seperti korsleting hingga kebakaran.

Lalu, apa ya alasan yang membuat tikus senang untuk menggigit kabel padahal itu bukan makanan mereka? Jawabannya akan diungkap di artikel ini sekaligus cara mencegahnya.

Alasan Tikus Suka Gigit Kabel

Ternyata, alasan kenapa tikus suka gigit kabel adalah karena tikus memiliki gigi seri yang akan tumbuh terus menerus sehingga mereka akan mengunyah apa saja untuk menjaga bentuk giginya agar tidak tumbuh terlalu besar dan membahayakan mereka.

Hal tersebut sama dengan kuku manusia yang terus tumbuh sehingga apabila tidak segera dipotong dan dijaga panjangnya, hal tersebut akan berefek pada kemampuan makan tikus serta ketidaknyamanan lainnya.

Oleh karena itu, tikus yang berkeliaran di rumah akan mencari barang yang dapat membantu mereka mengikis gigi yang dirancang seperti pahat tersebut dan kabel listrik adalah salah satu benda yang cocok sehingga tikus akan menggigit kabel tersebut untuk memahat gigi kecilnya.

Dampak dari Kabel yang Digigit Tikus

Namun, kabel yang pada hakikatnya menghantarkan aliran listrik tentunya akan sangat berbahaya apabila terjadi kerusakan pada kabel. Apabila hal tersebut terjadi, besar kemungkinan kalau kabel bertegangan listrik akan saling bersentuhan hingga menyebabkan korsleting.

Pada skenario terburuk, kabel bertegangan listrik tinggi yang terbuka karena digigit tikus dapat membuat percikan api sehingga berpotensi memicu kebakaran. Terlebih lagi apabila kabel listrik berada di area tersembunyi seperti loteng yang jauh dari pandangan sehingga percikan api akan sulit terdeteksi.