HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Tikus Menggigit Kabel Tidak Kesetrum?

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |07:10 WIB
Kenapa Tikus Menggigit Kabel Tidak Kesetrum?
Kenapa Tikus Menggigit Kabel Tidak Kesetrum? (Foto: Get Cat)
JAKARTA - Kenapa tikus menggigit kabel tidak kesetrum? Pertanyaan ini akan dibahas dalam artikel ini.

Tikus sebagai hama rumah yang sering merugikan terkenal dengan kebiasaannya menggigit kabel listrik.

Ini bukan hanya mengganggu, tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan serius pada peralatan elektronik dan bahkan meningkatkan risiko kebakaran.

Namun, fenomena yang menarik adalah mengapa tikus tidak kesetrum saat mereka menggigit kabel listrik?

Berikut penjelasan ilmiah di balik misteri ini, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Salah satu penjelasan utama terkait fenomena ini adalah bahwa tikus cenderung menggigit bagian kabel yang tidak mengandung arus listrik. Kabel listrik memiliki dua bagian penting yakni konduktor, yang membawa arus listrik, dan insulator, yang melindungi arus listrik dari bersentuhan dengan lingkungan sekitarnya.

Saat tikus menggigit kabel, mereka mungkin lebih sering memfokuskan gigitan mereka pada bagian insulator daripada konduktor. Konduktor dalam kabel listrik umumnya terbuat dari logam, seperti tembaga atau aluminium, yang dapat menghantarkan arus listrik.

Di sisi lain, insulator seringkali terbuat dari bahan yang tidak konduktif, seperti karet atau plastik, yang dirancang untuk mengisolasi arus listrik dan mencegah kontak dengan benda lain. Saat tikus menggigit bagian insulator, mereka menghindari langsung bersentuhan dengan konduktor yang membawa arus listrik.

Dengan demikian, mereka dapat mengakali risiko kesetrum. Ini bukanlah tindakan cerdas yang disengaja dari pihak tikus; melainkan, itu mungkin adalah kebetulan atau hasil dari naluri dan insting mereka dalam menjaga diri dari bahaya.

Selain itu, tikus memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dibandingkan dengan manusia. Arus listrik yang mungkin cukup lemah untuk menyebabkan setrum pada tikus mungkin tidak memiliki efek serupa pada manusia.

Faktor ini dapat berperan dalam menjelaskan mengapa tikus dapat menggigit kabel tanpa merasakan setrum yang signifikan.

