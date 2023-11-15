5 Cara Ciptakan Memori Positif di Otak Anak, Ini Kata Andien Aisyah

JAKARTA - Otak anak mampu merekam setiap peristiwa dengan cepat. Karena itu, penyanyi Andien Aisyah mengungkapkan bahwa dirinya berusaha untuk selalu menciptakan momen dengan anaknya sejak dari kandungan.

Andien kerap mengajak buah hatinya untuk berpartisipasi pada kegiatan sehari-hari. "Untuk crafting memories dengan mereka perlu diadakan terus, karena waktunya nggak akan lama untuk mereka di sekitar kita," jelas Andien dalam sesi Talkshow Parentalk di Penthouse Kemang, Rabu (15/11/2023).

BACA JUGA:

Menurut Andien, momen bersama anak tidak lama. Kelak anaknya bisa memilih untuk ikut dirinya atau tidak. Maka Andien selalu mengajak anaknya di setiap kegiatan sembari mengajarkan bahwa anak dapat berpartisipasi di kegiatan apapun, tidak ada kegiatan orang dewasa atau kegiatan anak-anak.

Lalu bagaimana cara menciptakan core memory anak? Core Memory adalah memori tentang diri dan kehidupan seseorang. Maka, kenangan membekas ini umumnya tentang peristiwa berkesan yang pernah dilalui seseorang.

BACA JUGA:

Cara Menciptakan Core Memory Anak

Langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk menciptakan core memory bersama anak, antara lain:

1. Membangun antusias anak terhadap suatu aktivitas, dengan menceritakan apa yang bisa mereka alami dan pelajari.

2. Orang tua hadir sepenuhnya dan ikut menunjukkan antusiasme saat melakukan aktivitas bersama anak.