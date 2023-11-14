Riwayat Pendidikan Citra Kristinna Ibunda Laura Moane, Lulusan Notaris

JAKARTA - Nama Citra Kristinna, ibunda Laura Moane, ternyata ikut menjadi sorotan media sosial seiring dengan hubungan sang anak dengan artis Al Ghazali. Citra Kristinna merupakan ibunda Laura Moane, yang merupakan siswa SMAN 3 Semarang. Ternyata, sang ibunda juga memiliki latar pendidikan yang gemilang.

Citra Kristinna disebut netizen sebagai calon mertua Al Ghazali, anak Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Ibunda Laura Moane menjadi sorotan karena parasnya yang cantik dan awet muda.

Netizen menyebut mereka seperti kakak beradik saking miripnya. Usia mereka juga seolah tidak terpaut jauh. Citra Kristinna memiliki riwayat pendidikan sebagai notaris. Berikut rangkumannya, dikutip dari akun Instagram, Selasa (14/11/2023).

Riwayat Pendidikan Citra Kristinna

Citra Kristinna merupakan lulusan notaris dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah (Untag). Dia merupakan alumni Program Studi Magister Kenotariatan UNTAG Semarang.

Hal itu dia sampaikan lewat caption setahun lalu. Gelarnya yaitu Citra Kristinna, SE MM SH Mkn.