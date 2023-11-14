Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Torehkan Prestasi di Bidang Riset, 5 Peneliti Raih Royalti

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |12:07 WIB
Torehkan Prestasi di Bidang Riset, 5 Peneliti Raih Royalti
Para periset UI meraih royalti atas karya dan pemikiran (Foto: UI
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 5 tim periset sukses menerima royalti dari Universitas Indonesia (UI) atas hasil inovasi yang mereka kerjakan. Pemberian royalti ini dilakukan dalam acara UI Innovation Festival, Senin (13/11/2023). Mereka sukses mencatatkan jurnal penelitian dari hasil karya dan pemikiran mereka.

Di sela-sela acara, Wakil Rektor UI Bidang Riset dan Inovasi, drg. Nurtami, Ph.D., Sp,OF(K) mengaku senang atas capaian yang berhasil diraih para periset. Menurutnya, ini menjadi bukti pesatnya sektor inovasi tanah air.

 BACA JUGA:

"Dalam acara ini, 5 tim inventor akan menerima secara simbolis royalti dengan total nilai lebih dari Rp 360 juta. Alhamdulillah sudah ada royalti yang bisa dihasilkan dari kolaborasi dengan industri," katanya, Selasa (14/11/2023).

Nurtami pun tak lupa mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada inventor UI dan mitra lainnya atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan. Mengingat, royalti ini tidak diraih dengan cara yang mudah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
