Bikin Bangga! Siswa SD Ini Bikin Robot Bencana, Juara Kompetisi Matematika Internasional





SUMATERA SELATAN - Seorang siswa sekolah dasar (SD) di kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan berhasil meraih juara dalam ajang kompetisi matematika internasional yaitu Mathematical Science Creativity Competition di Korea Selatan. Namanya yaitu Muhammad Novan Alfarizi. Dia mampu bersaing dalam bidang pembuatan megatronik tentang penanggulangan bencana.

Novan bukan berasal dari keluarga mampu. Dia adalah anak keempat dari pasangan Cendra dan Idariyana warga kecamatan Sekayu kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

Novan merupakan siswa kelas 4 SD di Kayuara, kecamatan Sekayu Musi Banyuasin. Keahliannya adalah membuat robotik untuk penanggulangan bencana yakni baik itu bencana banjir kebakaran hutan dan lahan. Dengan keberhasilan yang diraihnya dan mengharumkan nama Indonesia.

Novan bersaing dengan 20 tim dari berbagai negara dengan keberhasilan meraih penghargaan sehingga menjadikan nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Megatronik yang dibuat Novan ini jenis robotik dengan tema menanggulangi bencana yakni banjir atau kebakaran dan sejenisnya.