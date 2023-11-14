Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bikin Bangga! Siswa SD Ini Bikin Robot Bencana, Juara Kompetisi Matematika Internasional

Edi Lestari , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:15 WIB
Bikin Bangga! Siswa SD Ini Bikin Robot Bencana, Juara Kompetisi Matematika Internasional
Siswa SD ini juara kompetisi matematika internasional (Foto : Edi Lestari)
A
A
A


SUMATERA SELATAN - Seorang siswa sekolah dasar (SD) di kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan berhasil meraih juara dalam ajang kompetisi matematika internasional yaitu Mathematical Science Creativity Competition di Korea Selatan. Namanya yaitu Muhammad Novan Alfarizi. Dia mampu bersaing dalam bidang pembuatan megatronik tentang penanggulangan bencana.

Novan bukan berasal dari keluarga mampu. Dia adalah anak keempat dari pasangan Cendra dan Idariyana warga kecamatan Sekayu kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

Novan merupakan siswa kelas 4 SD di Kayuara, kecamatan Sekayu Musi Banyuasin. Keahliannya adalah membuat robotik untuk penanggulangan bencana yakni baik itu bencana banjir kebakaran hutan dan lahan. Dengan keberhasilan yang diraihnya dan mengharumkan nama Indonesia.

Novan bersaing dengan 20 tim dari berbagai negara dengan keberhasilan meraih penghargaan sehingga menjadikan nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Megatronik yang dibuat Novan ini jenis robotik dengan tema menanggulangi bencana yakni banjir atau kebakaran dan sejenisnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/65/2929931/canggih-peneliti-university-of-washington-kembangkan-robot-tanpa-baterai-hasilkan-energi-sendiri-AMiJHK7HkL.png
Canggih! Peneliti University of Washington Kembangkan Robot Tanpa Baterai Hasilkan Energi Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/624/2922352/gawat-robot-ternyata-bikin-manusia-jadi-malas-ini-kata-penelitian-kqj5yLCThd.jpg
Gawat! Robot Ternyata Bikin Manusia Jadi Malas, Ini Kata Penelitian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/65/2921982/canggih-ada-robot-ahli-kimia-pembuat-oksigen-dengan-teknologi-ai-QUl9p0Ki41.jpg
Canggih! Ada Robot Ahli Kimia Pembuat Oksigen dengan Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/624/2919049/guru-belajar-teknologi-ikut-pelatihan-coding-dan-robotik-berbasis-steam-QYOHqz3Sst.jfif
Guru Belajar Teknologi, Ikut Pelatihan Coding dan Robotik Berbasis STEAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/65/2914508/perkembangan-ai-dalam-pendidikan-ada-robot-mampu-deteksi-cuaca-dan-buang-sampah-PKckFBg4ma.jfif
Perkembangan AI dalam Pendidikan, Ada Robot Mampu Deteksi Cuaca dan Buang Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/624/2914497/disukai-siswa-sd-coding-dan-robotika-didorong-masuk-kurikulum-sekolah-GKav4HRvbY.jfif
Disukai Siswa SD, Coding dan Robotika Didorong Masuk Kurikulum Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement