Bukan Albert Einstein, Ini Orang Paling Cerdas di Dunia

JAKARTA - Siapa orang terpintar di dunia? Meski Albert Einstein tercatat memiliki nilai IQ lebih dari 150, namun ternyata ada lagi sosok ilmuwan paling pintar di dunia ini. Jika kamu anak fisika, pasti kenal dengan nama Isaac Newton.

Ya, dia adalah fisikawan yang dikenal dengan teori Newton tentang teori gravitasi. Orang terpintar di dunia adalah Isaac Newton, seorang polimatik sejati yang kecemerlangannya belum pernah terlampaui.

Dilansir dari Big Think, Sabtu (11/11/2023), saat ini, nama “Einstein” identik dengan kejeniusan. Orang lain mungkin menyarankan Stephen Hawking. Mereka yang mengapresiasi sastra dan musik mungkin akan menawarkan William Shakespeare atau Ludwig van Beethoven. Sejarawan mungkin merekomendasikan Benjamin Franklin.

Yang tersirat dalam definisi kecerdasan ini adalah pengetahuan umum. Orang cerdas yang mampu memahami mekanika kuantum tidak ada gunanya bagi masyarakat jika dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Jadi, orang yang benar-benar pintar akan mengetahui banyak hal, terutama tentang banyak topik yang berbeda. Dengan kata lain, dia harus menjadi seorang polimatik.

Terakhir, ada unsur kreativitas. Orang-orang kreatif berpikir dengan cara yang tidak dilakukan kebanyakan orang. Ketika masyarakat melihat jalan buntu, orang kreatif melihat sebuah peluang. Siapakah orang dalam sejarah yang merupakan manifestasi tubuh dari kecerdasan, pengetahuan, dan kreativitas?

Jawabannya adalah Isaac Newton. Kecemerlangan Isaac Newton yang tak tertandingi