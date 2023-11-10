Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bukan Albert Einstein, Ini Orang Paling Cerdas di Dunia

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |08:15 WIB
Bukan Albert Einstein, Ini Orang Paling Cerdas di Dunia
Isaac Newton ternyata orang paling cerdas di dunia (Foto: National Geographic Society)
A
A
A

JAKARTA - Siapa orang terpintar di dunia? Meski Albert Einstein tercatat memiliki nilai IQ lebih dari 150, namun ternyata ada lagi sosok ilmuwan paling pintar di dunia ini. Jika kamu anak fisika, pasti kenal dengan nama Isaac Newton.

Ya, dia adalah fisikawan yang dikenal dengan teori Newton tentang teori gravitasi. Orang terpintar di dunia adalah Isaac Newton, seorang polimatik sejati yang kecemerlangannya belum pernah terlampaui.

 BACA JUGA:

Dilansir dari Big Think, Sabtu (11/11/2023), saat ini, nama “Einstein” identik dengan kejeniusan. Orang lain mungkin menyarankan Stephen Hawking. Mereka yang mengapresiasi sastra dan musik mungkin akan menawarkan William Shakespeare atau Ludwig van Beethoven. Sejarawan mungkin merekomendasikan Benjamin Franklin.

Yang tersirat dalam definisi kecerdasan ini adalah pengetahuan umum. Orang cerdas yang mampu memahami mekanika kuantum tidak ada gunanya bagi masyarakat jika dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Jadi, orang yang benar-benar pintar akan mengetahui banyak hal, terutama tentang banyak topik yang berbeda. Dengan kata lain, dia harus menjadi seorang polimatik.

 BACA JUGA:

Terakhir, ada unsur kreativitas. Orang-orang kreatif berpikir dengan cara yang tidak dilakukan kebanyakan orang. Ketika masyarakat melihat jalan buntu, orang kreatif melihat sebuah peluang. Siapakah orang dalam sejarah yang merupakan manifestasi tubuh dari kecerdasan, pengetahuan, dan kreativitas?

Jawabannya adalah Isaac Newton. Kecemerlangan Isaac Newton yang tak tertandingi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement