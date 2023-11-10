Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apa Sih Kata Siswa SMP tentang Hari Pahlawan?

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |11:41 WIB
Apa <i>Sih</i> Kata Siswa SMP tentang Hari Pahlawan?
Ini kata siswa SMP tentang Hari Pahlawan (Foto: Adzira Febriyanti)
A
A
A

 

JAKARTA - Hari ini merupakan Hari Pahlawan untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November 1945. Hari Peringatan Hari Pahlawan di Indonesia berawal pertempuran antara pasukan Indonesia melawan pasukan Inggris yang terjadi di Surabaya pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Kira-kira, para pelajar atau Gen Z masih ingatkah dengan peristiwa itu?

Kekalahan Jepang di Perang Dunia II mendorong Inggris untuk kembali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Aurbertin Warten Sothern Mallaby pada tanggal 25 Oktober 1945. Banyaknya pejuang gugur dan rakyat menjadi korban

 BACA JUGA:

Kepada Okezone.com, Jumat (10/11/2023), beberapa siswa memberikan pendapatnya tentang Hari Pahlawan dan maknanya. Menurut mereka, perjuangan pahlawan saat itu begitu semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh rakyat Surabaya.

Beberapa murid memberi pendapat mengenai Sejarah Hari Pahlawan. Lalu, Apa saja kata mereka? Yuk intip jawaban siswa SMP Negeri 18 Jakarta.

1. Trifany, SMP Negeri 18 Jakarta

Trifany tahu bahwa hari pahlawan itu pertumpahan darah di Surabaya yang dipenuhi dengan pasukan penjajah melawan arek - arek Surabaya. Dan Trifany juga sangat terinspirasi oleh R.A Kartini.

“R.A Kartini selalu mencoba agar menjadi seorang wanita yang ada di Indonesia itu tidak gampang dibodohi dan menjadi sosok wanita yang sangat membantu derajat wanita,” katanya.

 BACA JUGA:

2. Alvin, SMP Negeri 18 Jakarta

Alvin tahu mengenai Sejarah Hari Pahlawan yang dipenuhi dengan peperangan pada 10 November 1945 karena pada saat itu IR Soekarno juga diasingkan oleh penjajah untuk memperjuangkan negara Indonesia.

“Karena ini kita semua harus meneladani perjuangannya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/612/3030629/kissing_day-L0k5_large.jpg
Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement