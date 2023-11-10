Apa Sih Kata Siswa SMP tentang Hari Pahlawan?

JAKARTA - Hari ini merupakan Hari Pahlawan untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November 1945. Hari Peringatan Hari Pahlawan di Indonesia berawal pertempuran antara pasukan Indonesia melawan pasukan Inggris yang terjadi di Surabaya pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Kira-kira, para pelajar atau Gen Z masih ingatkah dengan peristiwa itu?

Kekalahan Jepang di Perang Dunia II mendorong Inggris untuk kembali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Aurbertin Warten Sothern Mallaby pada tanggal 25 Oktober 1945. Banyaknya pejuang gugur dan rakyat menjadi korban

Kepada Okezone.com, Jumat (10/11/2023), beberapa siswa memberikan pendapatnya tentang Hari Pahlawan dan maknanya. Menurut mereka, perjuangan pahlawan saat itu begitu semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh rakyat Surabaya.

Beberapa murid memberi pendapat mengenai Sejarah Hari Pahlawan. Lalu, Apa saja kata mereka? Yuk intip jawaban siswa SMP Negeri 18 Jakarta.

1. Trifany, SMP Negeri 18 Jakarta

Trifany tahu bahwa hari pahlawan itu pertumpahan darah di Surabaya yang dipenuhi dengan pasukan penjajah melawan arek - arek Surabaya. Dan Trifany juga sangat terinspirasi oleh R.A Kartini.

“R.A Kartini selalu mencoba agar menjadi seorang wanita yang ada di Indonesia itu tidak gampang dibodohi dan menjadi sosok wanita yang sangat membantu derajat wanita,” katanya.

2. Alvin, SMP Negeri 18 Jakarta

Alvin tahu mengenai Sejarah Hari Pahlawan yang dipenuhi dengan peperangan pada 10 November 1945 karena pada saat itu IR Soekarno juga diasingkan oleh penjajah untuk memperjuangkan negara Indonesia.

“Karena ini kita semua harus meneladani perjuangannya,” ujarnya.