JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo mengajak para pemuda untuk aktif terlibat dalam politik sebagai kesempatan untuk memahami dunia politik dan berkontribusi dengan ide-ide mereka. Menurutnya, ketika ia mengundang pemuda untuk terlibat dalam politik, hal ini tidak hanya sebatas urusan politik, tetapi juga melibatkan proses belajar dan berbagi pengetahuan bersama.

“Makanya saya ajak anak muda membahas itu masalah, yuk ikut terlibat berpartisipasi mau jadi tim sukses saya ayo praktik, mau jadi timses yang lain boleh silakan, tetapi yang penting pendidikan politik untuk mereka," ujar Ganjar dikutip Kamis (9/11/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah selama dua periode tersebut mengatakan bahwa ketika generasi muda terlibat dalam dunia politik, mereka akan memperoleh pemahaman tentang dinamika politik dan pentingnya etika serta moral dalam berpolitik.

Ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam membuat keputusan yang bijaksana tentang apa yang benar dan salah. Selain itu, pembahasan menarik lainnya mencakup pengelolaan limbah dan upaya menciptakan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda

Pendidikan politik untuk generasi muda merupakan bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab. Di zaman yang semakin rumit dan saling terhubung seperti sekarang, pemahaman tentang politik dan ikut serta dalam proses demokrasi adalah hal yang penting.

Salah satu keuntungan besar dari pendidikan politik adalah membantu generasi muda memahami dasar-dasar politik dan cara pemerintahan bekerja. Ini akan membantu mereka mengerti bagaimana kebijakan dibuat dan bagaimana keputusan politik mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Pemahaman politik ini membuat mereka menjadi warga yang lebih tahu dan kritis.

Pendidikan politik juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Generasi muda belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak untuk memilih. Mereka juga belajar cara ikut serta dalam pemilihan umum dan berpartisipasi dalam debat politik. Semua ini membantu generasi muda merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam politik ketika mereka sudah cukup umur.

Untuk mensukseskan pemilu 2024 mendatang, persiapan yang matang sangat penting dilakukan dan salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah tingkat partisipasi dalam politik. Partisipasi politik ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan politik, terutama untuk pemilih muda yang seringkali belum memiliki pemahaman yang memadai dan dapat dipengaruhi dengan mudah. Pendidikan politik untuk generasi milenial ini dapat diadakan melalui berbagai cara yang beragam.

Dalam dunia digital yang penuh dengan informasi, ada risiko disinformasi dan propaganda yang perlu diwaspadai. Pendidikan politik akan membantu generasi mengembangkan kemampuan untuk memahami informasi dengan baik dan bersikap kritis.