HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Guru Nasional, Guru Bahasa Inggris Didorong Lebih Inovatif

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:15 WIB
Hari Guru Nasional, Guru Bahasa Inggris Didorong Lebih Inovatif
Inggris dan Indonesia kerjasama pendidikan dan bahasa (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)
JAKARTA - Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey CVO OBE mendukung kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Inggris. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas para guru bahasa Inggris dan juga meningkatkan pelatihan bagi para calon guru.

Hal itu disampaikan dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional pada 25 November mendatang. Pemerintah Indonesia dan Inggris melalui British Council bekerjasama dalam meningkatkan pemberdayaan pengajar di Indonesia. Kerjasama tersebut juga termasuk dengan beberapa universitas di Indonesia dan Inggris.

Bertepatan dengan 75 tahun hadirnya British Council, organisasi internasional Inggris dalam budaya dan pendidikan ini membuat dua program yang nantinya akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk diberikan pada guru-guru di Indonesia. Dua program kerjasama tersebut meliputi Going Global Partnerships (GGP) Teacher Training Grant, yakni berfokus pada peningkatan pelatihan bagi calon guru dalam lingkungan pendidikan inklusif. Selain itu ada program UK-ID English Digital Innovation Grant, dengan tujuan meningkatkan sumber daya perkembangan profesional yang inovatif untuk guru Bahasa Inggris di Indonesia.

“Sebagai Duta Besar Inggris untuk Indonesia, saya bangga dengan upaya British Council dalam mendorong kolaborasi Inggris-Indonesia melalui sektor pendidikan dan bahasa Inggris,” kata Dominic Jermey CVO OBE, Duta Besar Inggris untuk Republik Indonesia, dikutip Rabu (8/11/2023).

