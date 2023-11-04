5 Contoh Percakapan Bahasa Inggris 2 Orang tentang Hobi Lengkap dengan Artinya

5 contoh percakapan bahasa Inggris 2 orang tentang hobi lengkap dengan artinya (Foto: Freepik)

JAKARTA - 5 contoh percakapan bahasa Inggris 2 orang tentang hobi lengkap dengan artinya ini perlu kamu pahami. Ditambah buat kamu yang ingin mempelajari bahasa Inggris bagian conversation.

Dalam pengucapan bahasa Inggris, terdapat perbedaan signifikan yang perlu kalian dengar sebelum mengucapkannya secara langsung. Seperti ice cream yang harus disebut dengan ais krim, bukan i-ce krim. Begitu juga untuk berbagai kosakata bahasa Inggris lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh percakapan bahasa Inggris untuk 2 orang yang bisa kamu latih dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (4/11/2023), tentang hobi, lengkap dengan artinya. Seperti apa sih?

5 Contoh Percakapan Bahasa Inggris 2 Orang tentang Hobi Lengkap dengan Artinya

Contoh 1

Jonsal: Hey Henry, do you like Art well?

Henry: Not really, I prefer to be in historian than art

Jonsal: hei Henry, apakah kamu suka seni?

Henry: tidak terlalu, aku lebih baik jadi sejarawan daripada seni

Contoh 2:

Mother: Speak of devil, where are you from? Are you done with your photography thing?

Sonny: Ah, yes mom, I just returned from school and I am done with my photography club.

Ibu: baru saja diomongin, kamu darimana aja? Baru selesai dari urusan photografi?

Sonny: ah iya bu, aku baru pulang dari sekolah dan baru saja selesai dari klub photografi

Contoh 3:

Jenny: Is it just me or have I been wrong at all times, that Marry loves designing more than sewing?

Asti: you didn’t wrong jenny, Marry loves designing than sewing

Jenny: apa hanya aku saja yang salah selama ini, kalau marry suka mendesain daripada menjahit?

Asti: kamu tidak salah kok, marry memang suka desain daripada menjahit