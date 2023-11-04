Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Contoh Percakapan Bahasa Inggris 2 Orang tentang Hobi Lengkap dengan Artinya

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |09:29 WIB
5 Contoh Percakapan Bahasa Inggris 2 Orang tentang Hobi Lengkap dengan Artinya
5 contoh percakapan bahasa Inggris 2 orang tentang hobi lengkap dengan artinya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 contoh percakapan bahasa Inggris 2 orang tentang hobi lengkap dengan artinya ini perlu kamu pahami. Ditambah buat kamu yang ingin mempelajari bahasa Inggris bagian conversation.

Dalam pengucapan bahasa Inggris, terdapat perbedaan signifikan yang perlu kalian dengar sebelum mengucapkannya secara langsung. Seperti ice cream yang harus disebut dengan ais krim, bukan i-ce krim. Begitu juga untuk berbagai kosakata bahasa Inggris lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh percakapan bahasa Inggris untuk 2 orang yang bisa kamu latih dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (4/11/2023), tentang hobi, lengkap dengan artinya. Seperti apa sih?

 BACA JUGA:

5 Contoh Percakapan Bahasa Inggris 2 Orang tentang Hobi Lengkap dengan Artinya

 

Contoh 1

Jonsal: Hey Henry, do you like Art well?

Henry: Not really, I prefer to be in historian than art

Jonsal: hei Henry, apakah kamu suka seni?

Henry: tidak terlalu, aku lebih baik jadi sejarawan daripada seni

Contoh 2:

Mother: Speak of devil, where are you from? Are you done with your photography thing?

Sonny: Ah, yes mom, I just returned from school and I am done with my photography club.

Ibu: baru saja diomongin, kamu darimana aja? Baru selesai dari urusan photografi?

Sonny: ah iya bu, aku baru pulang dari sekolah dan baru saja selesai dari klub photografi

 BACA JUGA:

Contoh 3:

Jenny: Is it just me or have I been wrong at all times, that Marry loves designing more than sewing?

Asti: you didn’t wrong jenny, Marry loves designing than sewing

Jenny: apa hanya aku saja yang salah selama ini, kalau marry suka mendesain daripada menjahit?

Asti: kamu tidak salah kok, marry memang suka desain daripada menjahit

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088215/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-MSkDGVf1gS.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088110/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-5HNfREPkxL.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073240/ini-bahasa-dengan-penutur-terbanyak-di-dunia-capai-1-1-miliar-orang-QBzpEduWAN.jpg
Ini Bahasa dengan Penutur Terbanyak di Dunia, Capai 1,1 Miliar Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/624/3070514/20-contoh-kalimat-analogi-dalam-bahasa-indonesia-lengkap-dengan-penjelasannya-vYJZ8vaEpT.jpeg
20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/624/3058191/5-artikel-bahasa-jawa-singkat-dengan-berbagai-tema-rKOiIZn4dP.jpg
5 Artikel Bahasa Jawa Singkat dengan Berbagai Tema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/65/3016832/indonesia-day-bahasa-indonesia-semakin-populer-di-sekolah-kampus-australia-bGsgepsHG7.png
Indonesia Day, Bahasa Indonesia Semakin Populer di Sekolah-Kampus Australia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement