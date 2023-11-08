5 Lagu Daerah Medan serta Lirik dan Maknanya

JAKARTA - 5 lagu daerah Medan serta lirik dan maknanya. Medan merupakan ibu kota dari provinsi Sumatera Utara.

Medan menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia dan memiliki nilai historis yang sangat kuat karena Medan memiliki berbagai kebudayaan daerah yang masih dilestarikan hingga saat ini.

Masyarakat Medan dikenal memiliki karakter vokal yang cukup kuat, sehingga tidak heran jika banyak orang Medan yang memiliki kemampuan bernyanyi dengan baik. Tidak sedikit juga penyanyi papan atas Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara seperti Judika dan Lyodra.

Dengan begitu hingga kini masyarakat Medan masih melestarikan lagu-lagu daerah asalnya, dan kerap dinyanyikan di berbagai perayaan dan upacara adat.

Berikut ini 5 lagu daerah Medan serta lirik dan maknanya:

1. Sinanggar Tullo

Sinanggar Tullo merupakan salah satu lagu asal daerah Medan yang sangat terkenal dan familiar di telinga sebagian besar orang. Lagu ini sering digunakan untuk mengiringi kegiatan upacara adat, pernikahan, maupun untuk mengiringi tarian tor-tor dalam pentas seni kebudayaan.

Memiliki alunan lagu yang ceria dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Rupanya makna dibalik lagu ini mengisahkan tentang seorang anak lak-laki yang harus menuruti permintaan sang ibu untuk memiliki kekasih yang berasal dari suku yang sama dengan sang ibu.

Lirik Lagu:

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sada dua to....lu

Binilang ni da pamila....ngi

Jong Jong hami na to...lu

Jumulo Hami marsatta...BI

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Mardalan motor se...dan

Marsibolusan dohot le...Reng

Mardalan si pori... ban

Buriapus molo hube....Reng

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sangat sahat ni so...lu

Sai sahat mantu botte...an

Leleng Hita MANGO...l

Sai sahat tu panggabe....an

2. Butet

Arti kata ‘Butet’ sendiri dalam bahasa Batak memiliki arti ‘Perempuan atau anak gadis’ biasanya panggilan ini digunakan sebagai panggilan anak perempuan yang belum diberi nama, seperti bayi baru lahir. Ataupun panggilan kepada seorang anak perempuan secara umum.

Makna lagu butet sendiri mengisahkan tentang nasihat dan pesan seorang ibu terhadap anak perempuannya untuk yakin dan percaya kepada sang ayah yang pergi ke medan perang untuk melawan penjajah belanda. Sang ibu juga berpesan bahwa sebagai perempuan anaknya harus tumbuh besar dan menjadi generasi penerus bangsa.

Lirik Lagu:

Butet dipangungsian do apangmu ale butet

Damargurilla damardarurat ale butet

Damargurilla damardarurat ale butet

I doge doge doge (hi) dai doge (hi) doge (hi) doge

I doge doge doge (hi) dai doge (hi) doge (hi) doge

Butet sotung ngolngolan ro hamuna ale butet

Pai ma tona manang surat ale butet

Pai ma tona manang surat ale butet

I doge doge doge (hi) dai doge (hi) doge (hi) doge

I doge doge doge (hi) dai doge (hi) doge (hi) doge

Butet tibo do mulak au apangmu ale butet

Masunta ingkon saut do talu ale butet

Masunta ingkon saut do talu ale butet

I doge doge doge (hi) dai doge (hi) doge (hi) doge

I doge doge doge (hi) dai doge (hi) doge (hi) doge

Butet haru patibu ma magodang ale butet

Asa adong da palang merah ale butet

Da palang merah ni negara ale butet

I doge doge doge (hi) dai doge (hi) doge (hi) doge

I doge doge doge (hi) dai doge (hi) doge (hi) doge